Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Перехід на зимовий час — на що впливає переведення годинників

Перехід на зимовий час — на що впливає переведення годинників

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 04:34
Перехід на зимовий час в Україні — коли переводимо стрілки та як це впливає на здоровʼя та транспорт
Переведення годинника. Фото: NBC

В Україні у ніч проти 26 жовтня для переходу на зимовий час стрілки годинника переводять на одну годину назад. Зробити це потрібно о 4:00 ранку.

Новини.LIVE розповідають, на що найбільше впливає переведення годинників.

Реклама
Читайте також:

Як впливає переведення годинників на здоров’я та побут

Переведення годинників навіть на одну годину має відчутний вплив на організм і щоденне життя людини.

На що впливає?

1. На сон. Організм кілька днів "збивається" й не розуміє, коли треба лягати чи прокидатися.

Період адаптації: від двох до семи днів (іноді більше, особливо у дітей, літніх людей чи тих, хто має проблеми зі сном).

2. Серцево-судинна система. Дослідження показують, що в перші дні після переведення годинника збільшується ризик інфарктів та інсультів (через стрес для організму і недосип).

Також часто спостерігаються перепади тиску, підвищується втома та дратівливість.

3. Безпека на дорогах

Статистика показує, що після переходу зростає кількість ДТП (через втому водіїв і зміну освітлення вранці/увечері).

Також люди гірше реагують і концентруються в перші дні після зміни часу.

5. Знижується продуктивність праці. Люди частіше запізнюються чи роблять помилки.

6. Вплив на дітей. У малюків зміна навіть на годину може спричинити порушення сну, проблеми з годуванням, перепади настрою.

7. Побутові незручності. Зокрема, потяги, літаки, автобуси змінюють розклад.

Також люди часто плутають, у який бік переводити годинник.

Нагадаємо, ми писали, як підготувати організм до переведення часу.

Також повідомлялося, чому в Україні досі переводять годинники навесні та восени.

зима переведення годинника зимовий час час годинник
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації