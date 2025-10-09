Перехід на зимовий час в Україні — коли переводимо стрілки та як це впливає на здоровʼя та транспорт

Переведення годинника. Фото: NBC

В Україні у ніч проти 26 жовтня для переходу на зимовий час стрілки годинника переводять на одну годину назад. Зробити це потрібно о 4:00 ранку.

Як впливає переведення годинників на здоров’я та побут

Переведення годинників навіть на одну годину має відчутний вплив на організм і щоденне життя людини.

На що впливає?

1. На сон. Організм кілька днів "збивається" й не розуміє, коли треба лягати чи прокидатися.

Період адаптації: від двох до семи днів (іноді більше, особливо у дітей, літніх людей чи тих, хто має проблеми зі сном).

2. Серцево-судинна система. Дослідження показують, що в перші дні після переведення годинника збільшується ризик інфарктів та інсультів (через стрес для організму і недосип).

Також часто спостерігаються перепади тиску, підвищується втома та дратівливість.

3. Безпека на дорогах

Статистика показує, що після переходу зростає кількість ДТП (через втому водіїв і зміну освітлення вранці/увечері).

Також люди гірше реагують і концентруються в перші дні після зміни часу.

5. Знижується продуктивність праці. Люди частіше запізнюються чи роблять помилки.

6. Вплив на дітей. У малюків зміна навіть на годину може спричинити порушення сну, проблеми з годуванням, перепади настрою.

7. Побутові незручності. Зокрема, потяги, літаки, автобуси змінюють розклад.

Також люди часто плутають, у який бік переводити годинник.

