Перехід на зимовий час в Україні — коли переводимо стрілки та як це впливає на здоровʼя та транспорт

Перехід на зимовий час — на що впливає переведення годинників
В Україні у ніч проти 26 жовтня для переходу на зимовий час стрілки годинника переводять на одну годину назад. Зробити це потрібно о 4:00 ранку.
Новини.LIVE розповідають, на що найбільше впливає переведення годинників.
Як впливає переведення годинників на здоров’я та побут
Переведення годинників навіть на одну годину має відчутний вплив на організм і щоденне життя людини.
На що впливає?
1. На сон. Організм кілька днів "збивається" й не розуміє, коли треба лягати чи прокидатися.
Період адаптації: від двох до семи днів (іноді більше, особливо у дітей, літніх людей чи тих, хто має проблеми зі сном).
2. Серцево-судинна система. Дослідження показують, що в перші дні після переведення годинника збільшується ризик інфарктів та інсультів (через стрес для організму і недосип).
Також часто спостерігаються перепади тиску, підвищується втома та дратівливість.
3. Безпека на дорогах
Статистика показує, що після переходу зростає кількість ДТП (через втому водіїв і зміну освітлення вранці/увечері).
Також люди гірше реагують і концентруються в перші дні після зміни часу.
5. Знижується продуктивність праці. Люди частіше запізнюються чи роблять помилки.
6. Вплив на дітей. У малюків зміна навіть на годину може спричинити порушення сну, проблеми з годуванням, перепади настрою.
7. Побутові незручності. Зокрема, потяги, літаки, автобуси змінюють розклад.
Також люди часто плутають, у який бік переводити годинник.
Нагадаємо, ми писали, як підготувати організм до переведення часу.
Також повідомлялося, чому в Україні досі переводять годинники навесні та восени.
Читайте Новини.LIVE!