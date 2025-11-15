Розстріл воїнів ЗСУ — кількість жертв могла бути більшою

Росіяни зі зброєю. Ілюстративне фото: Reuters

У суботу, 15 листопада, Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про розстріл двох українських військових російськими окупантами на околицях Затишшя Запорізької області. Згодом з'явилася інформація, що розстріляних воїнів ЗСУ, могло бути більше.

Про це інформує "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

Розстріл воїнів ЗСУ у Запорізькій області

"Суспільне" з посиланням на власні джерела зазначає, що росіяни могли розстріляти до п’яти українських бійців, а не двох, як повідомлялося раніше.

За інформацією видання, подія сталася 13 листопада. В обласній прокуратурі кажуть, що не можуть коментувати ситуацію до понеділка.

Нагадаємо, що сьогодні омбудсмен повідомив, що із соцмереж стало відомо, що ворог, ймовірно, розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Запорізької області.

Згодом у Deep State заявили, що росіян, які скоїли воєнний злочин, ліквідували через деякий час.

Раніше ми інформували, що нещодавно суд вперше в Україні очно засудив росіянина за розстріл українського військовополоненого.

Також ми повідомляли, що на Донеччині окупанти розстріляли п’ятьох мирних мешканців.