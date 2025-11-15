Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З'явилися нові деталі розстрілу росіянами воїнів ЗСУ

З'явилися нові деталі розстрілу росіянами воїнів ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 22:43
Оновлено: 22:43
Розстріл воїнів ЗСУ — кількість жертв могла бути більшою
Росіяни зі зброєю. Ілюстративне фото: Reuters

У суботу, 15 листопада, Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про розстріл двох українських військових російськими  окупантами на околицях Затишшя Запорізької області. Згодом з'явилася інформація, що розстріляних воїнів ЗСУ, могло бути більше.

Про це інформує "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

Реклама
Читайте також:

Розстріл воїнів ЗСУ у Запорізькій області

"Суспільне" з посиланням на власні джерела зазначає, що росіяни могли розстріляти до п’яти українських бійців, а не двох, як повідомлялося раніше.

За інформацією видання, подія сталася 13 листопада. В обласній прокуратурі кажуть, що не можуть коментувати ситуацію до понеділка.

Нагадаємо, що сьогодні омбудсмен повідомив, що із соцмереж стало відомо, що ворог, ймовірно, розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Запорізької області.

Згодом у Deep State заявили, що росіян, які скоїли воєнний злочин, ліквідували через деякий час.

Раніше ми інформували, що нещодавно суд вперше в Україні очно засудив росіянина за розстріл українського військовополоненого.

Також ми повідомляли, що на Донеччині окупанти розстріляли п’ятьох мирних мешканців.

ЗСУ росіяни Запорізька область війна в Україні українські військові розстріл
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації