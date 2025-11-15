Росіяни, ймовірно, розстріляли двох військових ЗСУ — Лубінець

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя Запорізької області. Відтак, росіяни вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 15 листопада.

Росіяни розстріляли військових ЗСУ у Запорізькій області

Омбудсмен повідомив, що із соцмереж стало відомо, що ворог, ймовірно, розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Запорізької області.

Лубінець зазначив, що це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права.

За словами омбудсмена, такі вбивства не є поодинокими випадками — вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора.

"Наголошую, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", — наголосив Лубінець.

У Deep State також повідомили, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши двох бійців Сил оборони України на околиці Затишшя.

"Кацапи довго не прожили, вже за 20 хв їх вдалося вбити FPV-дроном, тому помста не забарилася", — зазначили у Deep State.

Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині росіяни розстріляли п’ятьох мирних мешканців.

Раніше також у Донецькій області окупанти застрелили літнього чоловіка в цивільному одязі.