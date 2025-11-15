Видео
Видео

Главная Новости дня Омбудсмен заявил о вероятном расстреле двух военных ВСУ

Омбудсмен заявил о вероятном расстреле двух военных ВСУ

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 18:46
обновлено: 18:46
Россияне, вероятно, расстреляли двух военных ВСУ — Лубинец
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Российские оккупанты, вероятно, расстреляли двух украинских военных в окрестностях Затишья Запорожской области. Следовательно, россияне в очередной раз нарушили нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

Россияне расстреляли военных ВСУ в Запорожской области

Омбудсмен сообщил, что из соцсетей стало известно, что враг, вероятно, расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Лубинец отметил, что это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

По словам омбудсмена, такие убийства не являются единичными случаями — они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора.

"Подчеркиваю, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", — подчеркнул Лубинец.

Лубінець
Скриншот сообщения омбудсмена/Telegram

В Deep State также сообщили, что россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны, расстреляв двух бойцов Сил обороны Украины на окраине Затишья.

"Кацапы долго не прожили, уже через 20 мин их удалось убить FPV-дроном, поэтому месть не заставила себя ждать", — отметили в Deep State.

Напомним, что недавно в Донецкой области россияне расстреляли пятерых мирных жителей.

Ранее также в Донецкой области оккупанты застрелили пожилого мужчину в гражданской одежде.

россияне Запорожская область Дмитрий Лубинец война в Украине расстрел
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
