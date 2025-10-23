Видео
Оккупанты расстреляли семью и соседей в Донецкой области

Дата публикации 23 октября 2025 14:38
обновлено: 15:03
Оккупанты расстреляли семью и соседей в Донецкой области
Российские войска. Фото: росСМИ

В селе Звановка Бахмутского района Донецкой области 20 октября российские военные расстреляли пятерых мирных жителей. Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств происшествия и причастных военных РФ.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Telegram.

Читайте также:

Детали дела

По информации следствия, супруги со взрослым сыном прятались в подвале частного дома, тогда как младший сын пошел к соседям за водой. Российские военные ворвались в хранилище, проводили допрос семьи о месте пребывания украинских военных, но, не получив нужной информации, покинули дом.

"Однако, один из оккупантов вернулся и открыл огонь из автоматического оружия по гражданским, после чего, решив, что они погибли, — ушел", — говорится в сообщении.

Когда 57-летняя женщина пришла в себя, она увидела своих родных убитыми. Обеспокоенная судьбой младшего сына, она пошла в соседний подвал и обнаружила его тело рядом с телами расстрелянных соседей — 62-летней женщины и ее 30-летнего сына. Потерпевшая, получив огнестрельное ранение челюсти, смогла добраться до территории, контролируемой Украиной, и была доставлена в больницу. Прокуроры допросили ее и зафиксировали показания еще одного военного преступления.

В прокуратуре начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — военное преступление, повлекшее гибель людей.

Напомним, что в Донецкой области зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Военный РФ прицельным выстрелом убил мирного жителя прямо в его дворе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора, который демонстрирует масштабы потерь и отношение командования России к собственным военным. В частности, им не хотят обеспечить качественную медицинскую помощь.

россияне Донецкая область война в Украине расстрел армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
