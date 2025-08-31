Видео
Главная Новости дня В Донецкой области военный РФ расстрелял безоружного гражданского

В Донецкой области военный РФ расстрелял безоружного гражданского

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 12:05
Военный рф убил гражданского в Новоэкономическом - расследование
Момент преступления. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Военный РФ прицельным выстрелом убил мирного жителя прямо в его дворе.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Расследование военного преступления в Донецкой области

По данным следователей, 28 августа 2025 года в поселке Новоэкономичное Покровского района российский военный спрятался за гаражом частного дома. Когда во двор вышел мужчина, оккупант произвел прицельный выстрел из автомата, смертельно ранив его. Видео происшествия было обнародовано в одном из телеграмм-каналов.

На Донеччині військовий РФ розстріляв беззбройного цивільного - фото 1
Сообщение прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"Сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели человека", — отметили в прокуратуре.

Следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят досудебное расследование под процессуальным руководством областной прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные и розыскные действия. Правоохранители устанавливают личность погибшего и военного РФ, причастного к расстрелу.

Напомним, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры зафиксировали очередное военное преступление оккупантов: один из защитников, несмотря на перерезанное горло, выжил и пять суток полз к позициям ВСУ.

Ранее мы также информировали, что в России встречаются случаи убийств из-за бытовых конфликтов, в частности убийство из-за громкой музыки из автомобиля.

СБУ военные преступления преступление русские солдаты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
