Военный рф убил гражданского в Новоэкономическом - расследование

Момент преступления. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Военный РФ прицельным выстрелом убил мирного жителя прямо в его дворе.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Расследование военного преступления в Донецкой области

По данным следователей, 28 августа 2025 года в поселке Новоэкономичное Покровского района российский военный спрятался за гаражом частного дома. Когда во двор вышел мужчина, оккупант произвел прицельный выстрел из автомата, смертельно ранив его. Видео происшествия было обнародовано в одном из телеграмм-каналов.

Сообщение прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"Сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели человека", — отметили в прокуратуре.

Следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят досудебное расследование под процессуальным руководством областной прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные и розыскные действия. Правоохранители устанавливают личность погибшего и военного РФ, причастного к расстрелу.

