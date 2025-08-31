Військовий рф убив цивільного в Новоекономічному — розслідування

Момент злочину. Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів. Військовий РФ прицільним пострілом убив мирного жителя просто на його подвір’ї.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Розслідування воєнного злочину на Донеччині

За даними слідчих, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району російський військовий сховався за гаражем приватного будинку. Коли на подвір’я вийшов чоловік, окупант здійснив прицільний постріл з автомата, смертельно поранивши його. Відео події було оприлюднене в одному з телеграм-каналів.

Допис прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

"Відомості про злочин внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини", — зазначили у прокуратурі.

Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводять досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Тривають невідкладні слідчі та розшукові дії. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та військового РФ, причетного до розстрілу.

Нагадаємо, що прокурори Донецької обласної прокуратури зафіксували черговий воєнний злочин окупантів: один із захисників, попри перерізане горло, вижив і п'ять діб повз до позицій ЗСУ.

