В’ячеслав дивом врятувався від страти окупантів — прокуратура розслідує злочин

Військовослужбовець, який вижив після страти. Фото: кадр з відео

Прокурори Донецької обласної прокуратури задокументували черговий воєнний злочин російських військових, які катували українських військовополонених на Донеччині. Один із українських військовослужбовців чудом вижив із перерізаним горлом та п'ять діб повз до позицій ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, а також головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

Реклама

Читайте також:

Прокуратура документує черговий злочин росіян — бійців ЗСУ жорстоко катували

Слідство з'ясувало, що у серпні 2025 року неподалік села Миролюбівка Гродівської громади окупанти захопили в полон українського військовослужбовця. Його доправили до підвалу захопленого будинку, де вже утримували ще сімох полонених захисників України.

Військовополонених катували під час допитів — били, завдавали тяжких тілесних ушкоджень та навіть відрізали частини тіла. Військовослужбовцю, чия історія порятунку приголомшила лікарів та інших, перерізали горло. Згодом російські військові усіх бійців ЗСУ скинули до ями, притрусили сміттям та пішли геть, бо вважали, що усі в ямі уже мертві.

Боєць ЗСУ дивом вижив із перерізаним горлом і повз п'ять днів до позицій

Проте, з українським воїном В’ячеславом сталося диво. Попри смертельні травми, він вижив. Протягом п’яти діб, із перерізаним горлом, йому вдалося дістатися до українських позицій.

Про неймовірну історію порятунку розповів головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко. За його словами, В’ячеславу після поранення довелося боротися за життя у нелюдських умовах.

Він намагався затиснути рану шматками одягу, виживав без води, ловив мишей і пив їхню кров, щоб угамувати спрагу. На його тілі від антисанітарних умов почали заводитися опариші. Лише після кількох днів у жахливому стані йому вдалося вибратися та вийти до своїх

"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю, шансів мало. Треба бути такою людиною, щоб не втратити самовпевненість і допомогти собі вижити", — висловився лікар.

Після евакуації український воїн потрапив до лікарні, де йому провели невідкладну операцію на шиї. За словами Риженка, наразі В’ячеславу встановлено трахеостому, попереду нові хірургічні втручання. Наразі військовий не може говорити, а усе пережите він зафіксував у щоденнику. Із лікарями та іншими він "спілкується" записами.

За фактом цього злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Потерпілий уже дав свідчення прокурорам. Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлюють усіх російських військовослужбовців, причетних до катувань та вбивств.

Нагадаємо, в Росії хочуть відмовитись від участі в конвенції, що засуджує та бореться із катуваннями.

Також нещодавно колишньому керівнику слідчого ізолятору в Росії, де закатували до смерті українську журналістку Вікторію Рощину, оголосили підозру.