Головна Новини дня В РФ не будуть боротися з катуваннями — виходять з конвенції

В РФ не будуть боротися з катуваннями — виходять з конвенції

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 23:45
Росія виходить з європейської конвенції із запобігання катуванням
Музей тортур у РФ. Ілюстративне фото: AP

РФ збирається відмовитись від європейської конвенції, яка забороняє катування чи нелюдське поводження із затриманими. Відповідну постанову вже підписав прем'єр Росії, і тепер очікується підпис диктатора Путіна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про конвенцію

У РФ не будуть боротись з катуваннями — виходять з конвенції - фото 1
Постанова про вихід РФ з конвенції про заборону катувань. Фото: Скриншот

Ця конвенція була ухвалена ще у 1987 році та була ратифікована Росією у 1998 році. Крім заборони катувань, документ зобов'язував держави-учасниці вживати заходів для їх запобігання.

Для цього було створено незалежний міжнародний орган — Європейський комітет із запобігання катувань. Він мав право проводити інспекції у місцях позбавлення волі, зокрема в'язницях, колоніях, слідчих ізоляторах та психіатричних лікарнях, щоб виявляти порушення прав людини. Після кожної інспекції комітет готував звіт, який надсилав відповідній країні разом із запитом відповісти на поставлені в ньому питання.

Вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катуванню є логічним кроком після раніше оголошеного виходу з Європейської конвенції з прав людини. Внаслідок цього громадяни РФ втратили можливість отримувати компенсації через порушення їхніх прав.

Тепер росіянам залишається тільки скаржитись в ООН, але там не визначають суми компенсацій за порушення прав людини, а перекладають це рішення на державу, громадянином якої є позивач.

Раніше повідомлялось, що суд заочно визнав винним окупанта РФ, який у Балаклії катував українців струмом. У зборі доказів допомогла СБУ. 

Також СБУ викрила поплічників Віктора Медведчука. Затримані за завданням РФ проводили інформаційні атаки по Україні.

 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
