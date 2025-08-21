Міжнародний день пам’яті жертв тероризму 21 серпня — чим важливий

Знімок з дрона руїн житлових будинків у покинутому місті Мар'їнка. Фото: REUTERS/Олександр Єрмоченко

21 серпня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року. Резолюція (A/RES/72/165) закріпила цю дату як нагадування про всіх загиблих унаслідок терактів, а також як заклик підтримати тих, хто втратив близьких або живе з тяжкими наслідками терористичних актів.

Як Україна страждає від терористичних дій Росії та чому важливо пам'ятати про усіх постраждалих — читайте на Новини.LIVE.

Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму — чому він важливий

У цей день особливу увагу приділяють захисту прав жертв тероризму та потребі надавати їм належну допомогу, адже часто люди залишаються сам на сам із фізичними та психологічними травмами.

Тероризм став глобальним викликом для світу. Широкомасштабні атаки у США, Іспанії, Великій Британії, Росії та Україні доводять, що жодна країна не застрахована від цього явища.

Статистика жертв від терактів зростає щороку, змінюються виконавці та назви злочинних угруповань, але цілі залишаються тими ж: залякування населення, створення загрози для життя та здоров’я, тиск на державну владу, маніпуляції громадською думкою чи просування політичних або релігійних ідей.

Росія — країна-терорист, яка прагне знищити Україну

Для України ця проблема має особливу гостроту. Росія вже багато років використовує методи терору проти мирного населення. Ще з 2014 року окупанти переслідували активістів та незгодних, серед яких Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух. Символами жорстокості стали катування та вбивства Володимира Рибака й неповнолітнього Степана Чубенка.

Викрадення, катування та жорстокі вбивства українців не припиняються й досі — Росія знищує всіх, хто має проукраїнську позицію або не готовий співпрацювати з окупантами.

Найгучнішим актом міжнародного тероризму з боку Росії до 2022 року стало збиття літака рейсу MH17, коли загинули 298 людей. Після повномасштабного вторгнення Кремль лише посилив терор: від руйнування Бородянки та Маріуполя до ракетних ударів по Кременчуку, Вінниці, Харкову, Києву, Одесі, Миколаєву. Світ сколихнули й злочини в Оленівці та ядерний шантаж із Запорізькою АЕС.

Росія не припиняє терор і щоденно атакує цивільне населення України, застосовуючи різні методи атак.

Міжнародна реакція з кожним роком стає жорсткішою. Литва і Латвія вже визнали РФ державою-спонсором тероризму, Верховна Рада ухвалила аналогічне рішення у квітні 2022 року. У США триває розгляд законопроєкту, який може додати Росію до переліку держав, що підтримують тероризм.

Нагадаємо, у США можуть підтримати законопроєкт, де йдеться про визнання Росії та Білорусі країнами-терористами.

Також з'являється дедалі більше доказів звірств російських військових проти цивільного населення України. Нещодавно у ЗМІ з'явилися відеокадри розстрілу цивільних у Бучі.