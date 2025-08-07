Росіяни вбили цивільного у Бучі - відео журналістів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

З'явилося раніше не опубліковане відео з камер спостереження, яке зафіксувало момент розстрілу 70-річного мешканця Бучі Володимира Рубайла російськими військовими. Трагедія сталася 4 березня 2022 року на вулиці Яблунській.

Кадри показали журналісти "Радіо Свобода".

Увага! 18+ Відео містить чутливі кадри!

Росіяни вбили цивільного у Бучі

На оприлюднених відеозаписах видно, як російські військові спочатку поранили Володимира Рубайла пострілом, після чого, коли 70-річний чоловік ледве тримався на ногах, один із них прицільно вистрілив йому в голову, завершивши розправу.

Невдовзі після вбивства, поки тіло чоловіка залишалося лежати на землі, російські військові почали масове мародерство — грабували розташований поблизу продуктовий супермаркет.

"Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців", — описують журналісти.

За даними розслідування журналістів, до цього злочину можуть бути причетні військові 234-го десантно-штурмового полку з Пскова.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що перед судом має постати кожен військовий злочинець з армії РФ, який пішов воювати проти України.

Крім того, у США хочуть припинити фінансування США майже двох десятків програм, що проводять роботу з розслідування воєнних злочинів щодо дій армії РФ в Україні та притягнення до відповідальності по всьому світу.