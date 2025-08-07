Россияне убили гражданского в Буче - видео журналистов

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Появилось ранее не опубликованное видео с камер наблюдения, которое зафиксировало момент расстрела 70-летнего жителя Бучи Владимира Рубайло российскими военными. Трагедия произошла 4 марта 2022 года на улице Яблунской.

Кадры показали журналисты "Радио Свобода".

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Россияне убили гражданского в Буче

На обнародованных видеозаписях видно, как российские военные сначала ранили Владимира Рубайло выстрелом, после чего, когда 70-летний мужчина едва держался на ногах, один из них прицельно выстрелил ему в голову, завершив расправу.

Вскоре после убийства, пока тело мужчины оставалось лежать на земле, российские военные начали массовое мародерство — грабили расположенный поблизости продуктовый супермаркет.

"Они разбили стекло и зашли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев", — описывают журналисты.

По данным расследования журналистов, к этому преступлению могут быть причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед судом должен предстать каждый военный преступник из армии РФ, который пошел воевать против Украины.

Кроме того, в США хотят прекратить финансирование США почти двух десятков программ, которые проводят работу по расследованию военных преступлений в отношении действий армии РФ в Украине и привлечения к ответственности по всему миру.