Россияне убили гражданского в Буче - видео журналистов

Расстрел мирного — СМИ показали новые кадры зверств РФ в Буче
Появилось ранее не опубликованное видео с камер наблюдения, которое зафиксировало момент расстрела 70-летнего жителя Бучи Владимира Рубайло российскими военными. Трагедия произошла 4 марта 2022 года на улице Яблунской.
Кадры показали журналисты "Радио Свобода".
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Россияне убили гражданского в Буче
На обнародованных видеозаписях видно, как российские военные сначала ранили Владимира Рубайло выстрелом, после чего, когда 70-летний мужчина едва держался на ногах, один из них прицельно выстрелил ему в голову, завершив расправу.
Вскоре после убийства, пока тело мужчины оставалось лежать на земле, российские военные начали массовое мародерство — грабили расположенный поблизости продуктовый супермаркет.
"Они разбили стекло и зашли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев", — описывают журналисты.
По данным расследования журналистов, к этому преступлению могут быть причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед судом должен предстать каждый военный преступник из армии РФ, который пошел воевать против Украины.
Кроме того, в США хотят прекратить финансирование США почти двух десятков программ, которые проводят работу по расследованию военных преступлений в отношении действий армии РФ в Украине и привлечения к ответственности по всему миру.
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