Головна Новини дня Путіна та Лукашенко можуть визнати терористами — законопроєкт США

Путіна та Лукашенко можуть визнати терористами — законопроєкт США

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 06:59
РФ та Білорусь через викрадення українських дітей можуть визнати спонсорами тероризму
Диктатори Білорусі та РФ Лукашенко й Путін. Фото: Delfi

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. Все через викрадення українських дітей.

Про це NBC News повідомило джерело, знайоме із законопроєктом.

Читайте також:

На чому ґрунтується законопроєкт Грема та Блюменталя

У законопроєкті автори посилаються на повідомлення ЗМІ та оцінки українського уряду, які показують, що Росія та Білорусь забрали або переселили десятки тисяч українських дітей з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"РФ викрадала, депортувала або переміщувала українських дітей віком від кількох місяців до 17 років. Режим президента Путіна прагне "русифікації" українських дітей шляхом викрадення, депортації або переміщення, щоб знищити їхню українську ідентичність. Російська маріонеткова держава, Білорусь, безпосередньо підтримувала викрадення українських дітей та підтримувала їхнє переселення", — йдеться у законопроєкті.

Що має зробити РФ

Якщо законопроєкт буде внесено та ухвалено, він дасть Росії 60 днів, щоб довести, що зниклі діти "возз’єдналися зі своїми сім’ями або опікунами в безпечному середовищі; і що процес повної реінтеграції таких дітей в українське суспільство триває". В іншому випадку законопроєкт доручає державному секретарю визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму.

Раніше повідомлялось, що перша леді США Меланія Трамп передала через чоловіка листа диктатору РФ Путіну, в якому просить повернути українських дітей. В листі є заклик "Час настав".

Також стало відомо, що розвідка України отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей з ТОТ.

володимир путін діти Вікторія Лукашенко законопроєкт Сенат ТОТ Ліндсі Грем
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
