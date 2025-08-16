Відео
Головна Новини дня Сенатор Грем назвав, коли може закінчитися війна в Україні

Сенатор Грем назвав, коли може закінчитися війна в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 11:23
Ліндсі Грем припустив, коли може завершитися війна в Україні
Ліндсі Грем. Фото: AP

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, коли може закінчитися війна в Україні. Термін він назвав до Різдва, тобто 25 грудня.

Про це Ліндсі Грем сказав в коментарі для FoxNews у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Закінчення війни в Україні

"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, то я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", — зазначив Грем.

За його словами, якщо зустріч не відбудеться, то Трамп може завдати серйозних наслідків російському диктатору та тим, хто купує нафту й газ з РФ.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів деталі про телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Відомо, що американський президент повідомив Зеленському, що російський диктатор Путін не хоче перемирʼя.

Володимир Зеленський США війна володимир путін Дональд Трамп Україна Ліндсі Грем
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
