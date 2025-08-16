Видео
Главная Новости дня Сенатор Грэм назвал, когда может закончиться война в Украине

Сенатор Грэм назвал, когда может закончиться война в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:23
Линдси Грэм предположил, когда может закончиться война в Украине
Линдси Грэм. Фото: AP

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, когда может закончиться война в Украине. Срок он назвал до Рождества, то есть 25 декабря.

Об этом Линдси Грэм сказал в комментарии для FoxNews в субботу, 16 августа.

Читайте также:

Окончание войны в Украине

"Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества", — отметил Грэм.

По его словам, если встреча не состоится, то Трамп может нанести серьезные последствия российскому диктатору и тем, кто покупает нефть и газ из РФ.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал детали о телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

Известно, что американский президент сообщил Зеленскому, что российский диктатор Путин не хочет перемирия.

Владимир Зеленский США война владимир путин Дональд Трамп Украина Линдси Грэм
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
