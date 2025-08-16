Сенатор Грэм назвал, когда может закончиться война в Украине
Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, когда может закончиться война в Украине. Срок он назвал до Рождества, то есть 25 декабря.
Об этом Линдси Грэм сказал в комментарии для FoxNews в субботу, 16 августа.
Если будет трехсторонняя встреча между президентом @realDonaldTrump, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества.- Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 16 августа 2025 г .
Если встреча не состоится, я думаю, что президент Трамп может доставить серьезные последствия Путину и... pic.twitter.com/rI5rpAAKM5
Окончание войны в Украине
"Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества", — отметил Грэм.
По его словам, если встреча не состоится, то Трамп может нанести серьезные последствия российскому диктатору и тем, кто покупает нефть и газ из РФ.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал детали о телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом.
Известно, что американский президент сообщил Зеленскому, что российский диктатор Путин не хочет перемирия.
Читайте Новини.LIVE!