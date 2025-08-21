Видео
Международный день памяти жертв терроризма — преступления РФ

Международный день памяти жертв терроризма — преступления РФ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 08:37
Международный день памяти жертв терроризма 21 августа — чем важен
Снимок с дрона руин жилых домов в заброшенном городе Марьинка. Фото: REUTERS/Александр Ермоченко

21 августа в мире отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, основанный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года. Резолюция (A/RES/72/165) закрепила эту дату как напоминание обо всех погибших в результате терактов, а также как призыв поддержать тех, кто потерял близких или живет с тяжелыми последствиями террористических актов.

Как Украина страдает от террористических действий России и почему важно помнить обо всех пострадавших — читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма - почему он важен

В этот день особое внимание уделяют защите прав жертв терроризма и необходимости оказывать им надлежащую помощь, ведь часто люди остаются один на один с физическими и психологическими травмами.

Терроризм стал глобальным вызовом для мира. Широкомасштабные атаки в США, Испании, Великобритании, России и Украине доказывают, что ни одна страна не застрахована от этого явления.

Статистика жертв от терактов растет ежегодно, меняются исполнители и названия преступных группировок, но цели остаются теми же: запугивание населения, создание угрозы для жизни и здоровья, давление на государственную власть, манипуляции общественным мнением или продвижение политических или религиозных идей.

Россия - страна-террорист, которая стремится уничтожить Украину

Для Украины эта проблема имеет особую остроту. Россия уже много лет использует методы террора против мирного населения. Еще с 2014 года оккупанты преследовали активистов и несогласных, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух. Символами жестокости стали пытки и убийства Владимира Рыбака и несовершеннолетнего Степана Чубенко.

Похищения, пытки и жестокие убийства украинцев не прекращаются до сих пор - Россия уничтожает всех, кто имеет проукраинскую позицию или не готов сотрудничать с оккупантами.

Самым громким актом международного терроризма со стороны России до 2022 года стало сбитие самолета рейса MH17, когда погибли 298 человек. После полномасштабного вторжения Кремль только усилил террор: от разрушения Бородянки и Мариуполя до ракетных ударов по Кременчугу, Виннице, Харькову, Киеву, Одессе, Николаеву. Мир всколыхнули и преступления в Еленовке и ядерный шантаж с Запорожской АЭС.

Россия не прекращает террор и ежедневно атакует гражданское население Украины, применяя различные методы атак.

Международная реакция с каждым годом становится жестче. Литва и Латвия уже признали РФ государством-спонсором терроризма, Верховная Рада приняла аналогичное решение в апреле 2022 года. В США продолжается рассмотрение законопроекта, который может добавить Россию в перечень государств, поддерживающих терроризм.

Напомним, в США могут поддержать законопроект, где говорится о признании России и Беларуси странами-террористами.

Также появляется все больше доказательств зверств российских военных против гражданского населения Украины. Недавно в СМИ появились видеокадры расстрела гражданских в Буче.

теракт террористы Украина війна Россия жертвы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
