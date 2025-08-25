Музей пыток в РФ. Иллюстративное фото: AP

РФ собирается отказаться от европейской конвенции, которая запрещает пытки или бесчеловечное обращение с задержанными. Соответствующее постановление уже подписал премьер России, и теперь ожидается подпись диктатора Путина.

Об этом сообщают росСМІ.

Что известно о конвенции

Постановление о выходе РФ из конвенции о запрете пыток. Фото: Скриншот

Эта конвенция была принята еще в 1987 году и была ратифицирована Россией в 1998 году. Кроме запрета пыток, документ обязывал государства-участники принимать меры для их предотвращения.

Для этого был создан независимый международный орган — Европейский комитет по предупреждению пыток. Он имел право проводить инспекции в местах лишения свободы, в частности тюрьмах, колониях, следственных изоляторах и психиатрических больницах, чтобы выявлять нарушения прав человека. После каждой инспекции комитет готовил отчет, который отправлял соответствующей стране вместе с запросом ответить на поставленные в нем вопросы.

Выход России из Европейской конвенции о предотвращении пыток является логичным шагом после ранее объявленного выхода из Европейской конвенции по правам человека. Вследствие этого граждане РФ потеряли возможность получать компенсации из-за нарушения их прав.

Теперь россиянам остается только жаловаться в ООН, но там не определяют суммы компенсаций за нарушение прав человека, а перекладывают это решение на государство, гражданином которого является истец.

