Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В РФ не будут бороться с пытками — выходят из конвенции

В РФ не будут бороться с пытками — выходят из конвенции

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:45
Россия выходит из европейской конвенции по предотвращению пыток
Музей пыток в РФ. Иллюстративное фото: AP

РФ собирается отказаться от европейской конвенции, которая запрещает пытки или бесчеловечное обращение с задержанными. Соответствующее постановление уже подписал премьер России, и теперь ожидается подпись диктатора Путина.

Об этом сообщают росСМІ.

Реклама
Читайте также:

Что известно о конвенции

В РФ не будут бороться с пытками — выходят из конвенции - фото 1
Постановление о выходе РФ из конвенции о запрете пыток. Фото: Скриншот

Эта конвенция была принята еще в 1987 году и была ратифицирована Россией в 1998 году. Кроме запрета пыток, документ обязывал государства-участники принимать меры для их предотвращения.

Для этого был создан независимый международный орган — Европейский комитет по предупреждению пыток. Он имел право проводить инспекции в местах лишения свободы, в частности тюрьмах, колониях, следственных изоляторах и психиатрических больницах, чтобы выявлять нарушения прав человека. После каждой инспекции комитет готовил отчет, который отправлял соответствующей стране вместе с запросом ответить на поставленные в нем вопросы.

Выход России из Европейской конвенции о предотвращении пыток является логичным шагом после ранее объявленного выхода из Европейской конвенции по правам человека. Вследствие этого граждане РФ потеряли возможность получать компенсации из-за нарушения их прав.

Теперь россиянам остается только жаловаться в ООН, но там не определяют суммы компенсаций за нарушение прав человека, а перекладывают это решение на государство, гражданином которого является истец.

Ранее сообщалось, что суд заочно признал виновным оккупанта РФ, который в Балаклее пытал украинцев током. В сборе доказательств помогла СБУ.

Также СБУ разоблачила соратников Виктора Медведчука. Задержанные по заданию РФ проводили информационные атаки по Украине.

россия Европа права задержание пытки
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации