Главная Новости дня Воин ВСУ чудом выжил после казни — прокуратура расследует дело

Воин ВСУ чудом выжил после казни — прокуратура расследует дело

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:03
Вячеслав чудом спасся от казни оккупантов — прокуратура расследует преступление
Военнослужащий, который выжил после казни. Фото: кадр из видео

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры задокументировали очередное военное преступление российских военных, которые пытали украинских военнопленных в Донецкой области. Один из украинских военнослужащих чудом выжил с перерезанным горлом и пять суток полз к позициям ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, а также главный врач областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Следствие выяснило, что в августе 2025 года недалеко от села Миролюбовка Гродовской общины оккупанты захватили в плен украинского военнослужащего. Его доставили в подвал захваченного дома, где уже удерживали еще семерых пленных защитников Украины.

Военнопленных пытали во время допросов — били, наносили тяжкие телесные повреждения и даже отрезали части тела. Военнослужащему, чья история спасения потрясла врачей и других, перерезали горло. Впоследствии российские военные всех бойцов ВСУ сбросили в яму, притрусили мусором и ушли, потому что считали, что все в яме уже мертвы.

Боец ВСУ чудом выжил с перерезанным горлом и прошел пять дней до позиций

Однако, с украинским воином Вячеславом произошло чудо. Несмотря на смертельные травмы, он выжил. В течение пяти суток, с перерезанным горлом, ему удалось добраться до украинских позиций.

О невероятной истории спасения рассказал главный врач областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко. По его словам, Вячеславу после ранения пришлось бороться за жизнь в нечеловеческих условиях.

Он пытался зажать рану кусками одежды, выживал без воды, ловил мышей и пил их кровь, чтобы утолить жажду. На его теле от антисанитарных условий начали заводиться опарыши. Только после нескольких дней в ужасном состоянии ему удалось выбраться и выйти к своим

"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью, шансов мало. Надо быть таким человеком, чтобы не потерять самоуверенность и помочь себе выжить", — высказался врач.

После эвакуации украинский воин попал в больницу, где ему провели неотложную операцию на шее. По словам Рыженко, сейчас Вячеславу установлена трахеостома, впереди новые хирургические вмешательства. Сейчас военный не может говорить, а все пережитое он зафиксировал в дневнике. С врачами и другими он "общается" записями.

По факту этого преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Потерпевший уже дал показания прокурорам. Следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях устанавливают всех российских военнослужащих, причастных к пыткам и убийствам.

Напомним, в России хотят отказаться от участия в конвенции, которая осуждает и борется с пытками.

Также недавно бывшему руководителю следственного изолятора в России, где замучили до смерти украинскую журналистку Викторию Рощину, объявили подозрение.

российские войска ВСУ казнь врачи украинские военные пытки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
