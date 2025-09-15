Россияне жалуются на отношение командования — что делают с ранеными

Российский военный. Фото: REUTERS

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора, который демонстрирует масштабы потерь и отношение командования России к собственным военным. В частности, им не хотят обеспечить качественную медицинскую помощь.

Соответствующую запись разговора обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Украины.

В разговоре россиянка рассказывает о состоянии своего родственника-оккупанта, который после "мясного штурма" оказался в госпитале с тяжелыми ранениями. По ее словам, у него "три дырки в ноге и осколок в шее".

Несмотря на серьезные травмы, врачи отказались удалять осколок, объяснив это тем, что процесс лечения займет слишком много времени. Такое решение там приняли из-за того, что без удаления обломка солдат быстрее бы выздоровел, а значит так удастся снова отправить его на фронт.

"Димка в госпитале. Вчера вышел на связь. Нога, короче, три дырки. И осколок в шее, но его не вытащили. Он мне сказал, что если его вытащат, значит, я долго буду лечиться. А если я долго буду, то им это не надо. Им надо, чтобы это быстрее затянулось и меня обратно отправить. Он понимал еще тогда, когда он попал, после пяти дней обучения", — говорится в перехвате.

Также из разговора стало известно о больших потерях в рядах российских войск. В частности женщина сказала, что из всего взвода, который состоял из 25 человек, живыми остались только двое. Остальные были ликвидированы во время боевых действий против Украины.

Напомним, вчера, 14 сентября, ГУР успешно атаковало химическое предприятие в Пермском крае.

А несколько дней назад в Уфе под атакой дронов ГУР оказался нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл".