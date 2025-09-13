Видео
Дроны ГУР подожгли нефтеперерабатывающий завод в Уфе — видео

Дроны ГУР подожгли нефтеперерабатывающий завод в Уфе — видео

Дата публикации 13 сентября 2025 21:59
Дроны ГУР атаковали НПЗ в российской Уфе: пожар и взрывы
Взрыв на НПЗ. Фото иллюстративное: Новинарня

В ночь на 12 сентября украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в российской Уфе. После прилетов на предприятии прогремели мощные взрывы и возник масштабный пожар.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в ГУР.

Читайте также:

Атака на НПЗ в Башкортостане

По данным источников в Главном управлении разведки, удар дронов вызвал серьезные повреждения на территории завода. В частности, пострадала вакуумная колонна первичной переработки нефти, что может повлиять на работу предприятия. В результате атаки в регионе был введен режим "угроза БпЛА".

После прилета дронов-камикадзе раздались мощные взрывы и начался масштабный пожар на территории НПЗ, отметили в источниках ГУР.

Местные жители сообщали в соцсетях о пролете беспилотников и взрывах, которые были слышны в разных районах города. Аэропорт "Уфа" временно прекратил работу, а в городе отключили мобильный интернет. Окончательные масштабы поражения еще уточняются.

Напомним, что в Красноармейском районе Саратовской области РФ в ночь на 8 сентября произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе.

Ранее мы также информировали, что благодаря прицельным ударам ВСУ по нефтеперерабатывающим и нефтеперегонных объектах России в стране начался значительный дефицит горючего.

завод НПЗ нефть ГУР БпЛА дрон-камикадзе
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
