У Дніпрі пролунали гучні вибухи
Головна Новини дня Дрони ГУР підпалили нафтопереробний завод в Уфі — відео

Дрони ГУР підпалили нафтопереробний завод в Уфі — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 21:59
Дрони ГУР атакували НПЗ у російській Уфі: пожежа й вибухи
Вибух на НПЗ. Фото ілюстративне: Новинарня

У ніч на 12 вересня українські дрони-камікадзе атакували нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл" у російській Уфі. Після прильотів на підприємстві пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела у ГУР.

Читайте також:

Атака на НПЗ у Башкортостані

За даними джерел у Головному управлінні розвідки, удар дронів спричинив серйозні пошкодження на території заводу. Зокрема, постраждала вакуумна колона первинної переробки нафти, що може вплинути на роботу підприємства. Внаслідок атаки в регіоні було запроваджено режим "загроза БПЛА".

Після прильоту дронів-камікадзе пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа на території НПЗ, зазначили в джерелах ГУР.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про проліт безпілотників та вибухи, які було чутно у різних районах міста. Аеропорт "Уфа" тимчасово припинив роботу, а в місті відключили мобільний інтернет. Остаточні масштаби ураження ще уточнюються.

Нагадаємо, що у Красноармєйському районі Саратовської області РФ у ніч проти 8 вересня стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі

Раніше ми також інформували, що завдяки прицільним ударам ЗСУ по нафтопереробних і нафтоперегінних об’єктах Росії в країні почався значний дефіцит пального. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
