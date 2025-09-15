Росіяни скаржаться на ставлення командування — що роблять з пораненими

Російський військовий. Фото: REUTERS

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови, яке демонструє масштаби втрат та ставлення командування Росії до власних військових. Зокрема, їм не хочуть забезпечити якісну медичну допомогу.

Відповідний запис розмови оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Лікарі відмовляються лікувати російських військових за протоколом

У розмові росіянка розповідає про стан свого родича-окупанта, який після "м’ясного штурму" опинився в госпіталі з важкими пораненнями. За її словами, у нього "три дірки в нозі та осколок у шиї".

Попри серйозні травми, лікарі відмовилися видаляти уламок, пояснивши це тим, що процес лікування займе надто багато часу. Таке рішення там прийняли через те, що без видалення уламка солдат швидше б одужав, а отже так вдасться знову відправити його на фронт.

"Дімка в госпіталі. Учора вийшов на зв'язок. Нога, коротше, три дирки. І осколок у шиї, але його не витягли. Він мені сказав, що якщо його витягнуть, значить, я довго буду лікуватися. А якщо я довго буду, то їм це не треба. Їм треба, щоб це швидше затяглося і мене назад відправити. Він розумів ще тоді, коли він потрапив, після п’яти днів навчання", — йдеться у перехопленні.

Також з розмови стало відомо про великі втрати в лавах російських військ. Зокрема жінка сказала, що з усього взводу, який складався з 25 осіб, живими залишилися лише двоє. Решта були ліквідовані під час бойових дій проти України.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, ГУР успішно атакувало хімічне підприємство у Пермському краї.

А кілька днів тому в Уфі під атакою дронів ГУР опинився нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл".