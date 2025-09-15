Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіян не лікують як слід, щоб швидше повернути їх на фронт — ГУР

Росіян не лікують як слід, щоб швидше повернути їх на фронт — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:46
Росіяни скаржаться на ставлення командування — що роблять з пораненими
Російський військовий. Фото: REUTERS

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови, яке демонструє масштаби втрат та ставлення командування Росії до власних військових. Зокрема, їм не хочуть забезпечити якісну медичну допомогу.

Відповідний запис розмови оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки України. 

Реклама
Читайте також:

Лікарі відмовляються лікувати російських військових за протоколом

У розмові росіянка розповідає про стан свого родича-окупанта, який після "м’ясного штурму" опинився в госпіталі з важкими пораненнями. За її словами, у нього "три дірки в нозі та осколок у шиї".

Попри серйозні травми, лікарі відмовилися видаляти уламок, пояснивши це тим, що процес лікування займе надто багато часу. Таке рішення там прийняли через те, що без видалення уламка солдат швидше б одужав, а отже так вдасться знову відправити його на фронт.

"Дімка в госпіталі. Учора вийшов на зв'язок. Нога, коротше, три дирки. І осколок у шиї, але його не витягли. Він мені сказав, що якщо його витягнуть, значить, я довго буду лікуватися. А якщо я довго буду, то їм це не треба. Їм треба, щоб це швидше затяглося і мене назад відправити. Він розумів ще тоді, коли він потрапив, після п’яти днів навчання", — йдеться у перехопленні.

Також з розмови стало відомо про великі втрати в лавах російських військ. Зокрема жінка сказала, що з усього взводу, який складався з 25 осіб, живими залишилися лише двоє. Решта були ліквідовані під час бойових дій проти України.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, ГУР успішно атакувало хімічне підприємство у Пермському краї.

А кілька днів тому в Уфі під атакою дронів ГУР опинився нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл". 

розвідка лікування перехоплення ГУР ГУР російські військові
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації