Окупанти розстріляли родину та сусідів на Донеччині

Російські війська. Фото: росЗМІ

У селі Званівка Бахмутського району на Донеччині 20 жовтня російські військові розстріляли п’ятьох мирних мешканців. Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та причетних військових РФ.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Telegram.

Деталі справи

За інформацією слідства, подружжя з дорослим сином ховалися у підвалі приватного будинку, тоді як молодший син пішов до сусідів за водою. Російські військові увірвалися до сховища, проводили допит родини щодо місця перебування українських військових, але, не отримавши потрібної інформації, залишили будинок.

"Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, — пішов", — йдеться у повідомленні.

Коли 57-річна жінка прийшла до тями, вона побачила своїх рідних убитими. Стурбована долею молодшого сина, вона пішла до сусіднього підвалу і виявила його тіло поруч із тілами розстріляних сусідів — 62-річної жінки та її 30-річного сина. Потерпіла, отримавши вогнепальне поранення щелепи, змогла дістатися території, контрольованої Україною, та була доставлена до лікарні. Прокурори допитали її і зафіксували свідчення ще одного воєнного злочину.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

Нагадаємо, що на Донеччині зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів. Військовий РФ прицільним пострілом убив мирного жителя просто на його подвір’ї.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови, яке демонструє масштаби втрат та ставлення командування Росії до власних військових. Зокрема, їм не хочуть забезпечити якісну медичну допомогу.