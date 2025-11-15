Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Появились новые детали расстрела россиянами воинов ВСУ

Появились новые детали расстрела россиянами воинов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 22:43
обновлено: 22:43
Расстрел воинов ВСУ — количество жертв могло быть больше
Россияне с оружием. Иллюстративное фото: Reuters

В субботу, 15 ноября, Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле двух украинских военных российскими оккупантами в окрестностях Затишья Запорожской области. Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше.

Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Реклама
Читайте также:

Расстрел воинов ВСУ в Запорожской области

"Суспільне" со ссылкой на собственные источники отмечает, что россияне могли расстрелять до пяти украинских бойцов, а не двух, как сообщалось ранее.

По информации издания, событие произошло 13 ноября. В областной прокуратуре говорят, что не могут комментировать ситуацию до понедельника.

Напомним, что сегодня омбудсмен сообщил, что из соцсетей стало известно, что враг, вероятно, расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Впоследствии в Deep State заявили, что россиян, совершивших военное преступление, ликвидировали через некоторое время.

Ранее мы информировали, что недавно суд впервые в Украине очно осудил россиянина за расстрел украинского военнопленного.

Также мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых мирных жителей.

ВСУ россияне Запорожская область война в Украине украинские военные расстрел
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации