Расстрел воинов ВСУ — количество жертв могло быть больше

Появились новые детали расстрела россиянами воинов ВСУ
В субботу, 15 ноября, Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле двух украинских военных российскими оккупантами в окрестностях Затишья Запорожской области. Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше.
Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.
Расстрел воинов ВСУ в Запорожской области
"Суспільне" со ссылкой на собственные источники отмечает, что россияне могли расстрелять до пяти украинских бойцов, а не двух, как сообщалось ранее.
По информации издания, событие произошло 13 ноября. В областной прокуратуре говорят, что не могут комментировать ситуацию до понедельника.
Напомним, что сегодня омбудсмен сообщил, что из соцсетей стало известно, что враг, вероятно, расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.
Впоследствии в Deep State заявили, что россиян, совершивших военное преступление, ликвидировали через некоторое время.
