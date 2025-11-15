Расстрел воинов ВСУ — количество жертв могло быть больше

Россияне с оружием. Иллюстративное фото: Reuters

В субботу, 15 ноября, Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле двух украинских военных российскими оккупантами в окрестностях Затишья Запорожской области. Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше.

Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Расстрел воинов ВСУ в Запорожской области

"Суспільне" со ссылкой на собственные источники отмечает, что россияне могли расстрелять до пяти украинских бойцов, а не двух, как сообщалось ранее.

По информации издания, событие произошло 13 ноября. В областной прокуратуре говорят, что не могут комментировать ситуацию до понедельника.

Напомним, что сегодня омбудсмен сообщил, что из соцсетей стало известно, что враг, вероятно, расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Впоследствии в Deep State заявили, что россиян, совершивших военное преступление, ликвидировали через некоторое время.

Ранее мы информировали, что недавно суд впервые в Украине очно осудил россиянина за расстрел украинского военнопленного.

Также мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых мирных жителей.