В Запорожье оккупант РФ получил очный суровый приговор — он расстрелял бойца ВСУ

Осужденный оккупант РФ в зале суда. Фото: Общественное Запорожье

В Запорожье суд впервые в Украине очно осудил российского оккупанта за расстрел украинского военнопленного. Захватчик сознательно совершил свое преступление, что и было доказано в суде.

Об этом сообщает Запорожская облпрокуратура.

Детали дела

Обвиняемый Дмитрий Курашов (позывной "Сталкер") осенью 2023 года вступил в ряды подразделения "Шторм-V" 127 мотострелковой дивизии, будучи ранее судимым за кражу в РФ.

6 января 2024 года во время штурмовых действий вблизи села Приютное Пологовского района Запорожской области Курашов расстрелял украинского военнослужащего, который, израсходовав боекомплект, вышел из блиндажа с поднятыми руками, сдаваясь в плен.

Оккупант совершил не менее трех прицельных выстрелов из автомата Калашникова в безоружного воина. В тот же день украинские военные отбили позиции и взяли Дмитрия Курашова в плен. Следствие установило, что преступление было совершено по приказу командования РФ не брать украинских воинов в плен.

Приговор суда

Запорожский Заводской районный суд признал Дмитрия Курашова виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы.

