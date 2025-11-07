Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Впервые судили оккупанта за расстрел бойца ВСУ — как покарали

Впервые судили оккупанта за расстрел бойца ВСУ — как покарали

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 00:33
обновлено: 22:46
В Запорожье оккупант РФ получил очный суровый приговор — он расстрелял бойца ВСУ
Осужденный оккупант РФ в зале суда. Фото: Общественное Запорожье

В Запорожье суд впервые в Украине очно осудил российского оккупанта за расстрел украинского военнопленного. Захватчик сознательно совершил свое преступление, что и было доказано в суде.

Об этом сообщает Запорожская облпрокуратура.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый Дмитрий Курашов (позывной "Сталкер") осенью 2023 года вступил в ряды подразделения "Шторм-V" 127 мотострелковой дивизии, будучи ранее судимым за кражу в РФ.

6 января 2024 года во время штурмовых действий вблизи села Приютное Пологовского района Запорожской области Курашов расстрелял украинского военнослужащего, который, израсходовав боекомплект, вышел из блиндажа с поднятыми руками, сдаваясь в плен.

Оккупант совершил не менее трех прицельных выстрелов из автомата Калашникова в безоружного воина. В тот же день украинские военные отбили позиции и взяли Дмитрия Курашова в плен. Следствие установило, что преступление было совершено по приказу командования РФ не брать украинских воинов в плен.

Приговор суда

Запорожский Заводской районный суд признал Дмитрия Курашова виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ГУР и Нацполиция установили имена и объявили подозрение пятерым оккупантам РФ за преступления в Буче в 2022 году. По данным следствия, эти лица причастны к расстрелам, пыткам и попыткам скрыть преступления путем сожжения тел.

Также мы информировали, что в селе Звановка Бахмутского района российские нелюди расстреляли пятерых мирных жителей. Сейчас проводятся следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств происшествия и причастных оккупантов РФ.

суд Запорожье оккупанты военные преступления война в Украине судебные решения расстрел
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации