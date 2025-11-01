Видео
ГУР и Нацполиция назвали подозреваемых в зверствах в Буче

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 14:55
обновлено: 14:55
Пятерым палачам из армии РФ объявили подозрение в убийствах в Буче
Российские военные. Фото иллюстративное: Reuters

При содействии Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины следователи Национальной полиции установили имена и объявили подозрение пяти военнослужащим российской армии в совершении военных преступлений во время оккупации Бучи в 2022 году. По данным следствия, эти лица причастны к расстрелам, пыткам и попыткам скрыть преступления путем сожжения тел.

Об этом сообщило ГУР МО Украины в субботу, 1 ноября.

Расплата за военные преступления в Буче

По данным ГУР и Нацполиции, под подозрение попали пять человек из состава 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии армии РФ, которым инкриминируют расстрелы 17 гражданских жителей во время оккупации города. В обнародованных ГУР персональных данных приведены звания, имена, даты рождения и места жительства подозреваемых, среди которых командиры взвода, стрелок-оператор и командиры отделений.

Среди подозреваемых — пятеро военных 234-го десантно-штурмового полка армии РФ. Это лейтенант Юрий Ким (1997 г.р.), рядовой Евгений Мешалкин (2001), старший сержант Анатолий Павлов (1990), старший сержант Шамиль Гасангулиев и старший солдат Павел Кретинин (1985). Все они родом из разных регионов России, в частности Московской, Тюменской, Чувашской и Псковской областей.

"ГУР напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — сообщили в ГУР.

Свидетельства и собранные доказательства свидетельствуют об убийствах, пытках, попытках сжечь тела и угрозах гражданскому населению во время прохождения российских подразделений по улицам Бучи.

Следователи провели сотни осмотров местности, допросов свидетелей и потерпевших, выполнили многочисленные судебно-медицинские экспертизы и следственные эксперименты. В ходе эксгумаций изъяты пули, которые соответствуют вооружению подразделения подозреваемых.

Напомним, что посол Германии в Украине Гайко Томс поделился впечатлениями от поездки в Бучу, где встретился с местными жителями: во время визита к нему подошла пожилая женщина, которая рассказала о пережитой оккупации.

Ранее мы также информировали, что Офис Генпрокурора продолжает расследование преступлений российских военных в Буче.

