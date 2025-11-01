П’ятьом катам із армії РФ оголосили підозру у вбивствах у Бучі

Російські військові. Фото ілюстративне: Reuters

За сприяння Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України слідчі Національної поліції встановили імена та оголосили підозру п’ятьом військовослужбовцям російської армії у вчиненні воєнних злочинів під час окупації Бучі в 2022 році. За даними слідства, ці особи причетні до розстрілів, катувань та спроб приховати злочини шляхом спалення тіл.

Про це повідомило ГУР МО України у суботу, 1 листопада.

Розплата за воєнні злочини в Бучі

За даними ГУР та Нацполіції, під підозру потрапили п’ять осіб зі складу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії армії РФ, яким інкримінують розстріли 17 цивільних мешканців під час окупації міста. В оприлюднених ГУР персональних даних наведені звання, імена, дати народження та місця проживання підозрюваних, серед яких командири взводу, стрілець-оператор та командири відділень.

Серед підозрюваних — п’ятеро військових 234-го десантно-штурмового полку армії РФ. Це лейтенант Юрій Кім (1997 р.н.), рядовий Євген Мєшалкін (2001), старший сержант Анатолій Павлов (1990), старший сержант Шаміль Гасанґулієв і старший солдат Павло Крєтінін (1985). Усі вони родом із різних регіонів Росії, зокрема Московської, Тюменської, Чуваської та Псковської областей.

"ГУР нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — повідомили в ГУР.

Свідчення та зібрані докази свідчать про вбивства, катування, спроби спалити тіла та погрози цивільному населенню під час проходження російських підрозділів по вулицях Бучі.

Слідчі провели сотні оглядів місцевості, допитів свідків і потерпілих, виконали численні судово-медичні експертизи та слідчі експерименти. В ході ексгумацій вилучено кулі, які відповідають озброєнню підрозділу підозрюваних.

