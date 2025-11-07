Відео
Вперше очно судили окупанта за розстріл бійця ЗСУ — як покарали

Вперше очно судили окупанта за розстріл бійця ЗСУ — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:33
Оновлено: 22:46
У Запоріжжі окупант РФ отримав очний суворий вирок — він розстріляв бійця ЗСУ
Засуджений окупант РФ в залі суду. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі суд вперше в Україні очно засудив російського окупанта за розстріл українського військовополоненого. Загарбник свідомо здійснив свій злочин, що й було доведено у суді.

Про це повідомляє Запорізька облпрокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачений Дмитро Курашов (позивний "Сталкер") восени 2023 року вступив до лав підрозділу "Шторм-V" 127 мотострілецької дивізії, будучи раніше засудженим за крадіжку у РФ.

6 січня 2024 року під час штурмових дій поблизу села Приютне Пологівського району Запорізької області Курашов розстріляв українського військовослужбовця, який, витративши боєкомплект, вийшов із бліндажа з піднятими руками, здаючись у полон.

Окупант здійснив не менше трьох прицільних пострілів з автомата Калашникова у беззбройного воїна. Того ж дня українські військові відбили позиції та взяли Дмитра Курашова в полон. Слідство встановило, що злочин був скоєний за наказом командування РФ не брати українських воїнів у полон.

Вирок суду

Запорізький Заводський районний суд визнав Дмитра Курашова винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Суд ухвалив вирок у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що ГУР та Нацполіція встановили імена та оголосили підозру п’ятьом окупантам РФ за злочини у Бучі у 2022 році. За даними слідства, ці особи причетні до розстрілів, катувань та спроб приховати злочини шляхом спалення тіл.

Також ми інформували, що у селі Званівка Бахмутського району російські нелюди розстріляли п’ятьох мирних мешканців. Наразі проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та причетних окупантів РФ.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
