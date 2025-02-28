Журналіста Sky News обурило питання про подяку Зеленського США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні пройшла зустріч Президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Під час переговорів сенатор США Джей Ді Венс звинуватив Зеленського у недостатній вдячності.

Про це стало відомо під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого.

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Репортера здивувало питання про подяку Зеленського США

Кореспондент Sky News, який працює в Білому домі, висловив здивування питанням американського сенатора Джей Ді Венса про те, чи дякував колись Володимир Зеленський США за підтримку.

Реакція репортера. Фото: скріншот

Журналіст нагадав, що висвітлював усі візити українського президента до Вашингтона за останні три роки і неодноразово чув його слова подяки американцям за військову допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не підтримує ідею щодо простого припинення вогню. Президент України переконаний, що Росія порушить перемир'я.

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Ймовірно, це сталося через суперечку з американцями.