Журналиста Sky News возмутил вопрос о благодарности Зеленского США

Журналиста Sky News удивил вопрос о благодарности Зеленского США
В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Во время переговоров сенатор США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в недостаточной благодарности.
Об этом стало известно во время брифинга в пятницу, 28 февраля.
Репортера удивил вопрос о благодарности Зеленского США
Корреспондент Sky News, который работает в Белом доме, выразил удивление вопросом американского сенатора Джей Ди Вэнса о том, благодарил ли когда-то Владимир Зеленский США за поддержку.
Журналист напомнил, что освещал все визиты украинского президента в Вашингтон за последние три года и неоднократно слышал его слова благодарности американцам за военную помощь.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает идею о простом прекращении огня. Президент Украины убежден, что Россия нарушит перемирие.
После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Вероятно, это произошло из-за спора с американцами.
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