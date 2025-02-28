Журналиста Sky News возмутил вопрос о благодарности Зеленского США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Во время переговоров сенатор США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в недостаточной благодарности.

Об этом стало известно во время брифинга в пятницу, 28 февраля.

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Репортера удивил вопрос о благодарности Зеленского США

Корреспондент Sky News, который работает в Белом доме, выразил удивление вопросом американского сенатора Джей Ди Вэнса о том, благодарил ли когда-то Владимир Зеленский США за поддержку.

Реакция репортера. Фото: скриншот

Журналист напомнил, что освещал все визиты украинского президента в Вашингтон за последние три года и неоднократно слышал его слова благодарности американцам за военную помощь.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает идею о простом прекращении огня. Президент Украины убежден, что Россия нарушит перемирие.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Вероятно, это произошло из-за спора с американцами.