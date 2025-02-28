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Зеленський залишає Білий дім — фото, відео

28 лютого 2025 20:49
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський достроково залишив Білий дім — фото та відео
Володимир Зеленський покидає Білий дім. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Ймовірно, це сталося через суперечку з американцями.

Фото та відео оприлюднили в мережі в п'ятницю, 28 лютого.

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Зеленський покинув Білий дім

Після гучної перепалки Зеленського з Трампом, український лідер покинув Білий дім. В мережі з'явилось відео, на якому видно, як кортеж глави держави від'їжджає.

Також у соцмережах оприлюднили фото моменту, коли Зеленський покидав Білий дім.

Зеленський покинув Білий дім після сварки з Трампом
Автомобіль Зеленського біля Білого дому. Фото: соцмережі

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі між президентами США та України виникла суперечка. Йшлося про підтримку Києва та ситуацію на фронті.

Після цього Дональд Трамп заявив, що український президент "не готовий до миру". Він додав, що Зеленський може повернутись, коли буде готовий.

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