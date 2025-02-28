Зеленский досрочно покинул Белый дом — фото и видео

Владимир Зеленский покидает Белый дом. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Вероятно, это произошло из-за спора с американцами.

Фото и видео обнародовали в сети в пятницу, 28 февраля.

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Зеленский покинул Белый дом

После громкой перепалки Зеленского с Трампом, украинский лидер покинул Белый дом. В сети появилось видео, на котором видно, как кортеж главы государства отъезжает.

Также в соцсетях обнародовали фото момента, когда Зеленский покидал Белый дом.

Автомобиль Зеленского возле Белого дома. Фото: соцсети

Напомним, во время разговора в Белом доме между президентами США и Украины возник спор. Речь шла о поддержке Киева и ситуации на фронте.

После этого Дональд Трамп заявил, что украинский президент "не готов к миру". Он добавил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов.