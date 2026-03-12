З якого віку треба готувати українців до спротиву — Жорін відповів

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Україна повинна починати готувати громадян до спротиву ще з підліткового віку. При цьому навчання має бути цікавим й модним для молоді та проходити у легкій формі.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОТИВ 2026" у четвер, 12 березня, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Підготовка українських підлітків до спротиву

Як пояснив Жорін, саме у підлітковому віці формується свідомість та приходить розуміння того, ким вважає себе людина. Відтак варто починати вчити українців спротиву не тоді, коли вони вже дорослі, а набагато раніше.

"Я б наголосив, що ця підготовка має починатися не в дорослому віці, а ще з підліткового віку. Вона має починатися ще зі школи", — зазначив Жорін.

Він наголосив, що Третій армійський корпус вже активно працює з молоддю. Жорін зазначив, що держава також має розробити системний підхід до підлітків, аби навчати їх необхідному. При цьому важливо підійти до справи з креативом та розумінням того, як залучити підлітків.

"Це не просто якийсь там підручник, який тобі треба вивчити на пам'ять, а це ось така постійна цікава робота з молоддю, яка втягує їх в цю історію. І яка в такій легкій, сучасній, дуже часто модній, можна так сказати, формі, навчає їх тим навичкам, тим знанням, тим моральним засадам, які сьогодні необхідні державі", — зазначив Жорін.

Заступник командира Третього армійського корпусу під час форуму також висловився щодо ідеологічної підготовки військових. Він зазначив, що завдяки правильній роботі з особовим складом корпус досягнув найнижчих показників щодо СЗЧ.

Участь у форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" взяв також командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Він заявив, що якби Україна почала активно готувати населення до бойових дій ще кілька років тому, лінія фронту могла б бути зовсім іншою.