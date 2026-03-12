Чому бійці Третього армійського корпусу найрідше йдуть в СЗЧ — Жорін відповів

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Найрідше бійці йдуть в СЗЧ з Третього армійського корпусу. Крім того, він має найвищий рівень повернень бійців після поранень. На такі показники впливає добре організована ідеологічна підготовка військових.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОТИВ 2026" 12 березня, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Жорін наголосив на важливості ідеологічної підготовки бійців

Як зазначив заступник командира Третього армійського корпусу, на низький рівень СЗЧ та високу кількість повернень військових після поранень впливає правильна робота з особовим складом. За словами Жоріна, йдеться про сучасну ідеологічну підготовку.

Він пояснив, що саме якісна ідеологічна підготовка дає військовим відповіді на питання щодо мотивації. Бійці розуміють не тільки, як правильно зробити, а й для чого це потрібно.

"Якщо практичне заняття дає тобі навички: як накладати турнікет, як що робити, куди перекладати, кого як нести і так далі. Це практичне. Але для того, щоб зрушити з місця і почати робити ці практичні речі, в тебе мають бути відповіді, для чого це робити, чому саме ти маєш робити і так далі. І ось відповіді на ці питання саме дає ідеологічно-патріотична підготовка", — зазначив Жорін.

На форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" також виступив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Він заявив, що в Україні потрібно було ще кілька років тому запроваджувати обов'язкову масову цивільну підготовку до бойових дій. Це, за словами Білецького, вплинуло б на лінію фронту.

Раніше командир Третього армійського корпусу також пояснив, як змусити Москву піти на реальні переговори щодо завершення війни. Він наголосив, що для цього потрібно створити на полі бою таку ситуацію, коли подальший наступ для Росії буде неможливим або надто затратним.