Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жорін пояснив, чому у Третьому армійському корпусі найменше СЗЧ

Жорін пояснив, чому у Третьому армійському корпусі найменше СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 21:53
Чому бійці Третього армійського корпусу найрідше йдуть в СЗЧ — Жорін відповів
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Найрідше бійці йдуть в СЗЧ з Третього армійського корпусу. Крім того, він має найвищий рівень повернень бійців після поранень. На такі показники впливає добре організована ідеологічна підготовка військових.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОТИВ 2026" 12 березня, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Жорін наголосив на важливості ідеологічної підготовки бійців

Як зазначив заступник командира Третього армійського корпусу, на низький рівень СЗЧ та високу кількість повернень військових після поранень впливає правильна робота з особовим складом. За словами Жоріна, йдеться про сучасну ідеологічну підготовку.

Він пояснив, що саме якісна ідеологічна підготовка дає військовим відповіді на питання щодо мотивації. Бійці розуміють не тільки, як правильно зробити, а й для чого це потрібно.

"Якщо практичне заняття дає тобі навички: як накладати турнікет, як що робити, куди перекладати, кого як нести і так далі. Це практичне. Але для того, щоб зрушити з місця і почати робити ці практичні речі, в тебе мають бути відповіді, для чого це робити, чому саме ти маєш робити і так далі. І ось відповіді на ці питання саме дає ідеологічно-патріотична підготовка", — зазначив Жорін.

На форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" також виступив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Він заявив, що в Україні потрібно було ще кілька років тому запроваджувати обов'язкову масову цивільну підготовку до бойових дій. Це, за словами Білецького, вплинуло б на лінію фронту.

Раніше командир Третього армійського корпусу також пояснив, як змусити Москву піти на реальні переговори щодо завершення війни. Він наголосив, що для цього потрібно створити на полі бою таку ситуацію, коли подальший наступ для Росії буде неможливим або надто затратним.

військові війна поранення СЗЧ Максим Жорін
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації