Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жорин назвал главную причину низкого уровня СЗЧ в Третьем корпусе

Жорин назвал главную причину низкого уровня СЗЧ в Третьем корпусе

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 21:53
Почему в Третьем армейском корпусе самый низкий уровень СЗЧ — Жорин объяснил
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Третий армейский корпус имеет самые низкие показатели СЗЧ. Кроме того, именно сюда возвращается после ранений наибольшее количество бойцов. На это влияет идеологическая подготовка военных.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин во время Всеукраинского форума "НАЦСПРОТИВ 2026" 12 марта, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Жорин отметил важность идеологической подготовки бойцов

Как отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса, на низкий уровень СЗЧ и высокое количество возвращений военных после ранений влияет правильная работа с личным составом. По словам Жорина, речь идет о современной идеологической подготовке.

Он пояснил, что именно качественная идеологическая подготовка дает военным ответы на вопросы о мотивации. Бойцы понимают не только, как правильно сделать, но и для чего это нужно.

"Если практическое занятие дает тебе навыки: как накладывать турникет, как что делать, куда перекладывать, кого как нести и так далее. Это практическое. Но для того, чтобы сдвинуться с места и начать делать эти практические вещи, у тебя должны быть ответы, для чего это делать, почему именно ты должен делать и так далее. И вот ответы на эти вопросы как раз дает идеологически-патриотическая подготовка", — отметил Жорин.

На форуме "НАЦСПРОТИВ 2026" также выступил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Он заявил, что в Украине нужно было еще несколько лет назад вводить обязательную массовую гражданскую подготовку к боевым действиям. Это, по словам Билецкого, повлияло бы на линию фронта.

Ранее командир Третьего армейского корпуса также объяснил, как заставить Москву пойти на реальные переговоры по завершению войны. Он отметил, что для этого нужно создать на поле боя такую ситуацию, когда дальнейшее наступление для России будет невозможным или слишком затратным.

военные ранение СОЧ Максим Жорин
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации