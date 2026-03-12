Почему в Третьем армейском корпусе самый низкий уровень СЗЧ — Жорин объяснил

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Третий армейский корпус имеет самые низкие показатели СЗЧ. Кроме того, именно сюда возвращается после ранений наибольшее количество бойцов. На это влияет идеологическая подготовка военных.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин во время Всеукраинского форума "НАЦСПРОТИВ 2026" 12 марта, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Жорин отметил важность идеологической подготовки бойцов

Как отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса, на низкий уровень СЗЧ и высокое количество возвращений военных после ранений влияет правильная работа с личным составом. По словам Жорина, речь идет о современной идеологической подготовке.

Он пояснил, что именно качественная идеологическая подготовка дает военным ответы на вопросы о мотивации. Бойцы понимают не только, как правильно сделать, но и для чего это нужно.

"Если практическое занятие дает тебе навыки: как накладывать турникет, как что делать, куда перекладывать, кого как нести и так далее. Это практическое. Но для того, чтобы сдвинуться с места и начать делать эти практические вещи, у тебя должны быть ответы, для чего это делать, почему именно ты должен делать и так далее. И вот ответы на эти вопросы как раз дает идеологически-патриотическая подготовка", — отметил Жорин.

На форуме "НАЦСПРОТИВ 2026" также выступил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Он заявил, что в Украине нужно было еще несколько лет назад вводить обязательную массовую гражданскую подготовку к боевым действиям. Это, по словам Билецкого, повлияло бы на линию фронта.

Ранее командир Третьего армейского корпуса также объяснил, как заставить Москву пойти на реальные переговоры по завершению войны. Он отметил, что для этого нужно создать на поле боя такую ситуацию, когда дальнейшее наступление для России будет невозможным или слишком затратным.