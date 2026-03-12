Украинцев нужно готовить к сопротивлению еще с подросткового возраста — заявление Жорина

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Украинцы должны готовиться к сопротивлению еще с подросткового возраста. Именно в это время формируются взгляды и сознание. При этом важно подстраивать обучение под молодежь и делать его интересным.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин во время Всеукраинского форума "НАЦСПРОТИВ 2026" в четверг, 12 марта, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Подготовка украинских подростков к сопротивлению

Как пояснил Жорин, именно в подростковом возрасте формируется сознание и приходит понимание того, кем считает себя человек. Поэтому стоит начинать учить украинцев сопротивлению не тогда, когда они уже взрослые, а гораздо раньше.

"Я бы подчеркнул, что эта подготовка должна начинаться не во взрослом возрасте, а еще с подросткового возраста. Она должна начинаться еще со школы", — отметил Жорин.

Он отметил, что Третий армейский корпус уже активно работает с молодежью. Жорин отметил, что государство также должно разработать системный подход к подросткам, чтобы обучать их необходимому. При этом важно подойти к делу с креативом и пониманием того, как привлечь подростков.

"Это не просто какой-то там учебник, который тебе надо выучить на память, а это вот такая постоянная интересная работа с молодежью, которая втягивает их в эту историю. И которая в такой легкой, современной, очень часто модной, можно так сказать, форме, учит их тем навыкам, тем знаниям, тем моральным принципам, которые сегодня необходимы государству", — отметил Жорин.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса во время форума также высказался относительно идеологической подготовки военных. Он отметил, что благодаря правильной работе с личным составом корпус достиг самых низких показателей по СЗЧ.

Участие в форуме "НАЦПРОТИВ 2026" принял также командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Он заявил, что если бы Украина начала активно готовить население к боевым действиям еще несколько лет назад, линия фронта могла бы быть совсем другой.