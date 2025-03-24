Середній вік українців збільшився — Жолнович пояснила демографічні зміни

Жолнович назвала середній вік українців зараз та до війни
Міністерка соцполітики Оксана Жолнович назвала середній вік українців до великої війни та зараз. За її словами, до 24 лютого 2022 року був 41 рік, а станом на сьогодні — 45 років.
Про це Оксана Жолнович сказала на конференції "Економіка досвіду: активне довголіття — стратегія майбутнього" у понеділок, 24 березня.
Середній вік українців
"До повномасштабного вторгнення середній вік українців був 41 рік. Наразі ми визначаємо, що середній вік українців — 45 років. На жаль, за ці три роки війни ми суттєво постарішали", — зазначила Жолнович.
За її словами, люди в світі загалом почали жити довше. Вона зауважила, що це так само для нас можливість мати активне довголіття.
Нагадаємо, станом на грудень 2024 року населення України в межах кордонів 1991 року оцінювалося приблизно у 34 мільйони осіб.
Також представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова зазначила, що для покращення кількості українців у кожній родині має бути щонайменше по двоє дітей.
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