Середній вік українців збільшився — Жолнович пояснила демографічні зміни

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович назвала середній вік українців до великої війни та зараз. За її словами, до 24 лютого 2022 року був 41 рік, а станом на сьогодні — 45 років.

Про це Оксана Жолнович сказала на конференції "Економіка досвіду: активне довголіття — стратегія майбутнього" у понеділок, 24 березня.

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Середній вік українців

"До повномасштабного вторгнення середній вік українців був 41 рік. Наразі ми визначаємо, що середній вік українців — 45 років. На жаль, за ці три роки війни ми суттєво постарішали", — зазначила Жолнович.

За її словами, люди в світі загалом почали жити довше. Вона зауважила, що це так само для нас можливість мати активне довголіття.

Нагадаємо, станом на грудень 2024 року населення України в межах кордонів 1991 року оцінювалося приблизно у 34 мільйони осіб.

Також представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова зазначила, що для покращення кількості українців у кожній родині має бути щонайменше по двоє дітей.