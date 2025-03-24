Средний возраст украинцев увеличился — Жолнович объяснила демографические изменения

Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Министр соцполитики Оксана Жолнович назвала средний возраст украинцев до большой войны и сейчас. По ее словам, до 24 февраля 2022 года был 41 год, а по состоянию на сегодня — 45 лет.

Об этом Оксана Жолнович сказала на конференции "Экономика опыта: активное долголетие — стратегия будущего" в понедельник, 24 марта.

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Средний возраст украинцев

"До полномасштабного вторжения средний возраст украинцев был 41 год. Сейчас мы определяем, что средний возраст украинцев — 45 лет. К сожалению, за эти три года войны мы существенно постарели", — отметила Жолнович.

По ее словам, люди в мире в целом начали жить дольше. Она отметила, что это так же для нас возможность иметь активное долголетие.

Напомним, по состоянию на декабрь 2024 года население Украины в пределах границ 1991 года оценивалось примерно в 34 миллиона человек.

Также представитель Института демографии Светлана Аксенова отметила, что для улучшения количества украинцев в каждой семье должно быть минимум по двое детей.