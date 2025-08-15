Відео
Жителі Аляски розповіли про очікування від саміту — відео

Жителі Аляски розповіли про очікування від саміту — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:43
Мітинг на підтримку України на Алясці — що думають про зустіч Путіна і Трампа жителі міста Анкоридж
Ганна Корреа та її син Мілан на протесті в Анкориджі. Фото: BBC

Жителі міста Анкоридж штату Аляска вийшли на мітинг та заявили, що вирішувати питання, як завершити війну не можна без представників України. Вони наголошують, що президент Володимир Зеленський мав би брати участь у сьогоднішній зустрічі очільника США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Відео з мітингу публікує Reuters у п’ятницю, 15 серпня.

Читайте також:

Жителі Аляски виступили за участь Зеленського у переговорах

Водночас деякі активісти висловили сподівання, що лідери США та РФ все ж зможуть досягти угоди. 

"Росія вторглась в Україну і має піти. Немає про що домовлятись. Тобто, що Зеленський має зробити? Він лиш хоче підтвердити свої кордони. А те, що його тут немає – це знову колоніалізм", — каже одна із активісток.

"Гадаю, він (Зеленський. — Ред.) має бути тут, за столом переговорів... Це про його країну", — каже інша жінка.

Інші налаштовані менш оптимістично, адже думають, що Трамп візьме на себе обов'язки, які не має права брати.

"Я боюся. Не маю надії. Не вірю, що це щось вирішить. Боюся, що Трамп візьме зобов’язання, на які не має права", — ділиться думками ще одна учасниця мітингу.

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.

Також Трамп розповів, що чекає на Росію, якщо саміт не принесе прогресу.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
