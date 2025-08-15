Видео
Жители Аляски рассказали об ожиданиях от саммита — видео

Жители Аляски рассказали об ожиданиях от саммита — видео

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:43
Митинг в поддержку Украины на Аляске - что думают о встрече Путина и Трампа жители города Анкоридж
Анна Корреа и ее сын Милан на протесте в Анкоридже. Фото: BBC

Жители города Анкоридж штата Аляска вышли на митинг и заявили, что решать вопрос, как завершить войну нельзя без представителей Украины. Они отмечают, что президент Владимир Зеленский должен был бы участвовать в сегодняшней встрече главы США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Видео с митинга публикует Reuters в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Жители Аляски выступили за участие Зеленского в переговорах

В то же время некоторые активисты выразили надежду, что лидеры США и РФ все же смогут достичь соглашения.

"Россия вторглась в Украину и должна уйти. Не о чем договариваться. То есть, что Зеленский должен сделать? Он лишь хочет подтвердить свои границы. А то, что его здесь нет  это снова колониализм", — говорит одна из активисток.

"Думаю, он (Зеленский,  ред.) должен быть здесь, за столом переговоров... Это о его стране", — говорит другая женщина.

Другие настроены менее оптимистично, ведь думают, что Трамп возьмет на себя обязанности, которые не имеет права брать.

"Я боюсь. Не имею надежды. Не верю, что это что-то решит. Боюсь, что Трамп возьмет обязательства, на которые не имеет права", — делится мыслями еще одна участница митинга.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску. Встреча с Путиным запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети.

Также Трамп рассказал, что ждет Россию, если саммит не принесет прогресса.

