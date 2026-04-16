Жінка передавала у "ДНР" дані про ЗСУ: суд обрав їй покарання

Наручники на руках. Фото ілюстративне: istock.com

Уродженка Донецької області інформувала представника незаконного збройного формування про ЗСУ. Порушниці заочно обрали покарання. Після затримання вона потрапить до в'язниці.

Про це 3 квітня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, упродовж 2023 року фігурантка в Telegram спілкувалася із представником "народної міліції ДНР" та повідомляла йому, де розташовуються й куди переміщаються ЗСУ на території Волноваського району Донеччини. До даних жінка додавала точне позначення координат. У такий спосіб вона хотіла зашкодити українській владі, суверенітету та територіальній цілісності, знищити військовослужбовців і військову техніку на території Донецької області.

Жінка, яку засудили за співпрацю із "народною міліцією ДНР". Фото: Прокуратура України

"Це надало потенційну можливість незаконним збройним формуванням так званої ДНР і збройним силам країни-агресора завдати ударів за допомогою засобів вогневого ураження по вказаних місцях дислокації", — зазначили у прокуратурі.

Рішення суду

Заочно порушницю засудили до десяти років ув'язнення. Вирок набуде чинності за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

