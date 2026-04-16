Головна Новини дня Жінка передавала у "ДНР" дані про ЗСУ: суд обрав їй покарання

Жінка передавала у "ДНР" дані про ЗСУ: суд обрав їй покарання

Дата публікації: 16 квітня 2026 03:32
Наручники на руках. Фото ілюстративне: istock.com

Уродженка Донецької області інформувала представника незаконного збройного формування про ЗСУ. Порушниці заочно обрали покарання. Після затримання вона потрапить до в'язниці.

Про це 3 квітня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, упродовж 2023 року фігурантка в Telegram спілкувалася із представником "народної міліції ДНР" та повідомляла йому, де розташовуються й куди переміщаються ЗСУ на території Волноваського району Донеччини. До даних жінка додавала точне позначення координат. У такий спосіб вона хотіла зашкодити українській владі, суверенітету та територіальній цілісності, знищити військовослужбовців і військову техніку на території Донецької області. 

Жінка, яка співпрацювала з "народною міліцією ДНР"
Жінка, яку засудили за співпрацю із "народною міліцією ДНР". Фото: Прокуратура України

"Це надало потенційну можливість незаконним збройним формуванням так званої ДНР і збройним силам країни-агресора завдати ударів за допомогою засобів вогневого ураження по вказаних місцях дислокації", — зазначили у прокуратурі.

Рішення суду 

Заочно порушницю засудили до десяти років ув'язнення. Вирок набуде чинності за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що Харкові судили чоловіка, який за гроші вивіз військового з місця служби. Підсудний свою провину визнав. Упродовж двох років він перебуватиме на випробувальному терміні.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.Кропивницький писав, що на Кіровоградщині викрили шістьох адміністраторів Telegram-каналів і Viber-груп. Порушники поширювали неправдиву інформацію про ЗСУ і дискредитували мобілізаційні заходи. Чотирьом із них уже винесли вироки.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
