У Харкові судили чоловіка, який вивіз військового з місця служби

У Харкові пройшли суди щодо чоловіка, який за гроші визів військового з місця служби. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Харкова у грудні 2025 року домовився з прикордонником бригади "Гарт" про те, що вивезе його з місця служби до Пісочина. Військовослужбовець на це погодився.

"5 січня 2026 року засуджений, перебуваючи у Великому Бурлуку, заздалегідь проінструктувавши військовослужбовця, якому заборонено покидати військову частину без наказу, забрав останнього у цивільному одязі на власному автомобілі Chevrolet Lacetti. Чоловік вивіз військового заздалегідь узгодженим маршрутом з Великого Бурлука до Пісочина в об’їзд встановлених блокпостів, за що отримав грошову винагороду у розмірі чотири тисячі гривень", — вказано у споаві.

Після доставки військового до Пісочина чоловіка викрили співробітники СБУ. Як зазначається у матеріалах, за виконану "послугу" він отримав вісім попередньо позначених купюр номіналом по 500 гривень, які були надані фінансовим відділом Управління СБУ у Харківській області.

Рішення суду

У ході судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину та 23 січня підписав із прокурором угоду про визнання провини.

Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням укладеної угоди, його звільнили від відбування реального покарання та призначили іспитовий термін на 2 роки.

