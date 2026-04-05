Головна Новини дня У Харкові судили чоловіка, який вивіз військового з місця служби

У Харкові судили чоловіка, який вивіз військового з місця служби

Дата публікації: 5 квітня 2026 06:31
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Харкові пройшли суди щодо чоловіка, який за гроші визів військового з місця служби. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Харкова у грудні 2025 року домовився з прикордонником бригади "Гарт" про те, що вивезе його з місця служби до Пісочина. Військовослужбовець на це погодився.

"5 січня 2026 року засуджений, перебуваючи у Великому Бурлуку, заздалегідь проінструктувавши військовослужбовця, якому заборонено покидати військову частину без наказу, забрав останнього у цивільному одязі на власному автомобілі Chevrolet Lacetti. Чоловік вивіз військового заздалегідь узгодженим маршрутом з Великого Бурлука до Пісочина в об’їзд встановлених блокпостів, за що отримав грошову винагороду у розмірі чотири тисячі гривень", — вказано у споаві.

Після доставки військового до Пісочина чоловіка викрили співробітники СБУ. Як зазначається у матеріалах, за виконану "послугу" він отримав вісім попередньо позначених купюр номіналом по 500 гривень, які були надані фінансовим відділом Управління СБУ у Харківській області.

Рішення суду

У ході судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину та 23 січня підписав із прокурором угоду про визнання провини.

Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням укладеної угоди, його звільнили від відбування реального покарання та призначили іспитовий термін на 2 роки.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на Житомирщині дівчина підробила документи, щоб вивезти чоловіка за межі України. За скоєне її судитимуть.

Також ми писали, що чоловік у Полтавській області ухилився від мобілізації та намагався підкупити правоохоронців. Суд вирішив, що громадянин має сплатити штраф.

суд Харків СЗЧ
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

