Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Харькове судили мужчину, который вывез военного с места службы

В Харькове судили мужчину, который вывез военного с места службы

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 06:31
В Харькове судили мужчину, который вывез военного с места службы
Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове прошли суды в отношении мужчины, который за деньги вызывал военного с места службы. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Харькова в декабре 2025 года договорился с пограничником бригады "Гарт" о том, что вывезет его с места службы в Песочин. Военнослужащий на это согласился.

"5 января 2026 года осужденный, находясь в Великом Бурлуке, заранее проинструктировав военнослужащего, которому запрещено покидать воинскую часть без приказа, забрал последнего в гражданской одежде на собственном автомобиле Chevrolet Lacetti. Мужчина вывез военного по заранее согласованному маршруту из Великого Бурлука в Песочин в объезд установленных блокпостов, за что получил денежное вознаграждение в размере четыре тысячи гривен", — указано в сообщении.

После доставки военного в Песочин мужчину разоблачили сотрудники СБУ. Как отмечается в материалах, за выполненную "услугу" он получил восемь предварительно обозначенных купюр номиналом по 500 гривен, которые были предоставлены финансовым отделом Управления СБУ в Харьковской области.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и 23 января подписал с прокурором соглашение о признании вины.

Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время, с учетом заключенного соглашения, его освободили от отбывания реального наказания и назначили испытательный срок на 2 года.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что на Житомирщине девушка подделала документы, чтобы вывезти мужчину за пределы Украины. За содеянное ее будут судить.

Также мы писали, что мужчина в Полтавской области уклонился от мобилизации и пытался подкупить правоохранителей. Суд решил, что гражданин должен заплатить штраф.

суд Харьков СОЧ
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации