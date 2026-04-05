В Харькове судили мужчину, который вывез военного с места службы

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове прошли суды в отношении мужчины, который за деньги вызывал военного с места службы. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Харькова в декабре 2025 года договорился с пограничником бригады "Гарт" о том, что вывезет его с места службы в Песочин. Военнослужащий на это согласился.

"5 января 2026 года осужденный, находясь в Великом Бурлуке, заранее проинструктировав военнослужащего, которому запрещено покидать воинскую часть без приказа, забрал последнего в гражданской одежде на собственном автомобиле Chevrolet Lacetti. Мужчина вывез военного по заранее согласованному маршруту из Великого Бурлука в Песочин в объезд установленных блокпостов, за что получил денежное вознаграждение в размере четыре тысячи гривен", — указано в сообщении.

После доставки военного в Песочин мужчину разоблачили сотрудники СБУ. Как отмечается в материалах, за выполненную "услугу" он получил восемь предварительно обозначенных купюр номиналом по 500 гривен, которые были предоставлены финансовым отделом Управления СБУ в Харьковской области.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и 23 января подписал с прокурором соглашение о признании вины.

Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время, с учетом заключенного соглашения, его освободили от отбывания реального наказания и назначили испытательный срок на 2 года.

