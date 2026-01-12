Росіяни утримають українських політв'язнів, як скот — Ігор Котелянець

Російська тюрма. Фото: росЗМІ

Щороку, 12 січня, в Україні відзначається День українського політв'язня. Якщо до повномасштабного вторгнення Росія незаконно утримувала сотні громадян у в'язницях, то після 2022 року ця цифра зросла до десятків тисяч.

Журналісти Новини.LIVE побували на публічній події "День українського політвʼязня: памʼять і дія" і вдалось поспілкуватись з очільником ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігорем Котелянцем.

Росіяни тримають політв'язнів у нелюдських умовах

Росіяни на окупованих українських територіях, зокрема в Криму та Донбасі, переслідували українців з 2014 року. Тоді заарештовували та кидали "на підвали" тих, хто виходив на проукраїнські мітинги та заявляли, що півострів має бути деокупований. Однак, після повномасштабного вторгнення ситуація критично погіршилась.

"Тоді ми знали список ув'язнених. У 2016 році — це було кілька десятків українців, у 2022 — близько трьох сотень. Ми знали їхні імена, прізвища, по батькові. Знали, хто вони і за кого ми боремось. Після 2022 року — політв'язнів стало десятки тисяч", — розповів Ігор Котелянець.

За інформацією офісу Омбудсмена, зареєстровано близько 20 тисяч заяв щодо безвісти зниклих цивільних. Також відома цифра в 80 тисяч безвісти зниклих від Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Втім, за словами Котелянця, офіційні цифри сильно применшені, адже росіяни приховують факт переслідування українців.

"Вони чудово знають, вони не хочуть нести за це відповідальність за свої злочини, тому вони стали приховувати. Якщо до 2022 року ми мали матеріали справи, під кожного політв'язня була заведена справа за шпигунство, тероризм, диверсії. Придумані, абсолютно сфабриковані справи, але ми отримували доступ до цієї інформації, а зараз справи росіяни не заводять", — додає очільник ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

Очільник ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець. Фото: скриншот / Новини.LIVE

"Людей тримають, як скот. Утримують десь у підвалах, в ямах, в неналежних умовах, ніякі обвинувачення не висувають. Таких людей не менше 80%. І їх можуть використовувати для рабської праці, їх можуть допитувати місяцями, можуть катувати. Потім їх можуть депортувати в Росію, можуть відпускати. Наприклад, під час деокупації Херсону, коли росіяни тікали, то вони випускали тих, кого вони утримували, і так ми дізнавалися, що там відбувалося", — розповідає Ігор Котелянець.

За словами Котелянця, кількість українців, яких незаконно утримують окупанти, у тисячі разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

