Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія утримує та катує понад 80 тисяч політв'язнів — Котелянець

Росія утримує та катує понад 80 тисяч політв'язнів — Котелянець

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:28
Росіяни утримають українських політв'язнів, як скот — Ігор Котелянець
Російська тюрма. Фото: росЗМІ

Щороку, 12 січня, в Україні відзначається День українського політв'язня. Якщо до повномасштабного вторгнення Росія незаконно утримувала сотні громадян у в'язницях, то після 2022 року ця цифра зросла до десятків тисяч.

Журналісти Новини.LIVE побували на публічній події "День українського політвʼязня: памʼять і дія" і вдалось поспілкуватись з очільником ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігорем Котелянцем.

Реклама
Читайте також:

Росіяни тримають політв'язнів у нелюдських умовах

Росіяни на окупованих українських територіях, зокрема в Криму та Донбасі, переслідували українців з 2014 року. Тоді заарештовували та кидали "на підвали" тих, хто виходив на проукраїнські мітинги та заявляли, що півострів має бути деокупований. Однак, після повномасштабного вторгнення ситуація критично погіршилась. 

"Тоді ми знали список ув'язнених. У 2016 році — це було кілька десятків українців, у 2022 — близько трьох сотень. Ми знали їхні імена, прізвища, по батькові. Знали, хто вони і за кого ми боремось. Після 2022 року — політв'язнів стало десятки тисяч", — розповів Ігор Котелянець.

За інформацією офісу Омбудсмена, зареєстровано близько 20 тисяч заяв щодо безвісти зниклих цивільних. Також відома цифра в 80 тисяч безвісти зниклих від Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Втім, за словами Котелянця, офіційні цифри сильно применшені, адже росіяни приховують факт переслідування українців.

"Вони чудово знають, вони не хочуть нести за це відповідальність за свої злочини, тому вони стали приховувати. Якщо до 2022 року ми мали матеріали справи, під кожного політв'язня була заведена справа за шпигунство, тероризм, диверсії. Придумані, абсолютно сфабриковані справи, але ми отримували доступ до цієї інформації, а зараз справи росіяни не заводять", — додає очільник ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

Ігор Котелянець
Очільник ГО "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець. Фото: скриншот / Новини.LIVE

"Людей тримають, як скот. Утримують десь у підвалах, в ямах, в неналежних умовах, ніякі обвинувачення не висувають. Таких людей не менше 80%. І їх можуть використовувати для рабської праці, їх можуть допитувати місяцями, можуть катувати. Потім їх можуть депортувати в Росію, можуть відпускати. Наприклад, під час деокупації Херсону, коли росіяни тікали, то вони випускали тих, кого вони утримували, і так ми дізнавалися, що там відбувалося", — розповідає Ігор Котелянець.

За словами Котелянця, кількість українців, яких незаконно утримують окупанти, у тисячі разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, окупанти почали тренувати дітей стріляти зі зброї у Криму.

Також ми розповідали, що Росія завербувала на війну проти України понад 100 тисяч своїх ув'язнених.

Донбас Крим в'язниця війна Росія катування
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації