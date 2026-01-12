Россияне удерживают украинских политзаключенных как скот — Игорь Котелянец

Российская тюрьма. Фото: росСМИ

Ежегодно, 12 января, в Украине отмечается День украинского политзаключенного. Если до полномасштабного вторжения Россия незаконно удерживала сотни граждан в тюрьмах, то после 2022 года эта цифра выросла до десятков тысяч.

Журналисты Новини.LIVE побывали на публичном событии "День украинского политзаключенного: память и действие" и удалось пообщаться с главой ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорем Котелянцом.

Россияне держат политзаключенных в нечеловеческих условиях

Россияне на оккупированных украинских территориях, в частности в Крыму и Донбассе, преследовали украинцев с 2014 года. Тогда арестовывали и бросали "на подвалы" тех, кто выходил на проукраинские митинги и заявляли, что полуостров должен быть деоккупирован. Однако, после полномасштабного вторжения ситуация критически ухудшилась.

"Тогда мы знали список заключенных. В 2016 году — это было несколько десятков украинцев, в 2022 — около трех сотен. Мы знали их имя, фамилию, отчество. Знали, кто они и за кого мы боремся. После 2022 года — политзаключенных стало десятки тысяч", — рассказал Игорь Котелянец.

По информации офиса Омбудсмена, зарегистрировано около 20 тысяч заявлений о без вести пропавших гражданских. Также известна цифра в 80 тысяч без вести пропавших от Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Впрочем, по словам Котелянца, официальные цифры сильно преуменьшены, ведь россияне скрывают факт преследования украинцев.

"Они прекрасно знают, они не хотят нести за это ответственность, за свои преступления, поэтому они стали скрывать. Если до 2022 года мы имели материалы дела, под каждого политзаключенного было заведено дело за шпионаж, терроризм, диверсии. Придуманные, абсолютно сфабрикованные дела, но мы получали доступ к этой информации, а сейчас дела россияне не заводят", — добавляет глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

Глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец. Фото: скриншот / Новини.LIVE

"Людей держат как скот. Где-то в подвалах, в ямах, в ненадлежащих условиях, никакие обвинения не предъявляют. Таких людей не менее 80%. И их могут использовать для рабского труда, их могут допрашивать месяцами, могут пытать. Потом их могут депортировать в Россию, могут отпускать. Например, во время деоккупации Херсона, когда россияне убегали, то они выпускали тех, кого они удерживали, и так мы узнавали, что там происходило", — рассказывает Игорь Котелянец.

По словам Котелянца, количество украинцев, которых незаконно удерживают оккупанты, в тысячи раз больше, чем было до полномасштабного вторжения.

