Женщина передавала в "ДНР" данные о ВСУ: суд избрал ей наказание

Наручники на руках.

Уроженка Донецкой области информировала представителя незаконного вооруженного формирования о ВСУ. Нарушительнице заочно избрали наказание. После задержания она попадет в тюрьму.

Об этом 3 апреля сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в течение 2023 года фигурантка в Telegram общалась с представителем "народной милиции ДНР" и сообщала ему, где располагаются и куда перемещаются ВСУ на территории Волновахского района Донецкой области. К данным женщина добавляла точное обозначение координат. Таким образом она хотела навредить украинской власти, суверенитету и территориальной целостности, уничтожить военнослужащих и военную технику на территории Донецкой области.

Женщина, которую осудили за сотрудничество с "народной милицией ДНР".

"Это предоставило потенциальную возможность незаконным вооруженным формированиям так называемой ДНР и вооруженным силам страны-агрессора нанести удары с помощью средств огневого поражения по указанным местам дислокации", — отметили в прокуратуре.

Решение суда

Заочно нарушительницу приговорили к десяти годам заключения. Приговор вступит в силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Харькове судили мужчину, который за деньги вывез военного с места службы. Подсудимый свою вину признал. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.Кропивницький писал, что на Кировоградщине разоблачили шестерых администраторов Telegram-каналов и Viber-групп. Нарушители распространяли ложную информацию о ВСУ и дискредитировали мобилизационные мероприятия. Четырем из них уже вынесли приговоры.