Жінка наїхала на правоохоронця, рятуючи чоловіка від ТЦК

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

У Хмельницьку жінка завдала легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів. Суд відправив порушницю під нічний домашній арешт і змусили здати паспорт для виїзду за кордон.

Про це говориться у матеріалах судового реєстру.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що в одному з дворів співробітники ТЦК і правоохоронець зупинили чоловіка і попросили показати військово-обліковий документ разом із документом, які посвідчують особу. У відповідь він сказав, що всі документи лежать у його автомобілі BMW, який припаркований неподалік.

Після цього він вирушив у бік авто, сів на переднє пасажирське сидіння і зачинився з середини. Подальші вимоги правоохоронців показати документи і вийти з автомобіля чоловік проігнорував.

У цей час до автомобіля підійшла жінка, сіла на водійське сидіння, зачинивши усі двері транспортного засобу. Після цього вона завела машину і почала їхати на правоохоронця, який стояв попереду. У результаті жінка бампером в’їхла у ногу поліцейського. Як наслідок, він зазнав легких тілесних ушкоджень. Того ж дня кривдницю затримали і оголосили про підозру.

Жінці оголошено підозру у навмисному завданні тілесних ушкоджень правоохоронцю. За таке правопорушення можна потрапити за грати на п'ять років.

Що вирішив суд

Разом із нічним домашнім арештом суд наклав низку обмежень на підозрювану. Зокрема, їй заборонено відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також вона має здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Також жінка повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Нагадаємо, у Полтавської області чоловік ухилився від мобілізації — проігнорував бойову повістку. За це суд його покарав.

У Вінницькій області судили чоловіка, який двічі отримав бойову повістку. Щоправда, він жодного разу так і не з'явився до збірного пункту, за що його покарали.