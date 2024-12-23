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Чоловік у Viber повідомляв про місця видачі повісток — вирок суду

23 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Волині чоловік модерував групу про роботу ТЦК — як його покарав суд
Відкритий додаток Viber у телефоні. Фото: Фокус
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мешканця Ковеля, що на Волині, судили за перешкоджання мобілізації. Чоловік створив групу в одній із соцмереж, де повідомляв про місце знаходження працівників ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік у серпні 2024 року став учасником групи в месенджері Viber, де публікували інформацію про місця роздачі повісток. Обвинувачений разом з іншими учасниками вказаної групи забезпечував збір та публікацію повідомлень про розташування уповноважених представників територіальних центрів комплектування. В групі повідомляли місце і час проведення видачі повісток. Інформація була розрахована на громадян, які мали намір ухилитися від мобілізації.

Вирок суду

Чоловік визнав себе винним у вчинені кримінального злочину та підписав угоду з прокурором. Суд ухвалив затвердити укладену угоду. Чоловікові призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Нагадаємо, у Полтавської області чоловік ухилився від мобілізації — проігнорував бойову повістку. За це суд його покарав.

У Вінницькій області судили чоловіка, який двічі отримав бойову повістку. Щоправда, він жодного разу так і не з'явився до збірного пункту, за що його покарали.

суд Волинська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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