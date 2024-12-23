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Мужчина в Viber сообщал о местах выдачи повесток — приговор суда

23 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
На Волыни мужчина модерировал группу о работе ТЦК — как его наказал суд
Открытое приложение Viber в телефоне. Фото: Фокус
Виктория Козырь - редактор

Жителя Ковеля на Волыни судили за препятствование мобилизации. Мужчина создал группу в одной из соцсетей, где сообщал о местонахождении работников ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина в августе 2024 стал участником группы в мессенджере Viber, где публиковали информацию о местах раздачи повесток. Обвиняемый вместе с другими участниками указанной группы обеспечивал сбор и публикацию уведомлений о расположении уполномоченных представителей территориальных центров комплектования. В группе сообщали место и время проведения выдачи повесток. Информация была рассчитана на граждан, намеревавшихся уклониться от мобилизации.

Приговор суда

Мужчина признал себя виновным в совершении уголовного преступления и подписал соглашение с прокурором. Суд принял утвердить заключенное соглашение. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75, обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытанием.

Напомним, в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации — проигнорировал боевую повестку. За это суд его наказал.

В Винницкой области судили мужчину, который дважды получил боевую повестку. Правда, он ни разу так и не явился в сборный пункт, за что его наказали.

суд Волынская область мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения

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