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Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

23 грудня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд позбавив волі чоловіка, який проігнорував бойову повістку
Суддя з вироком. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Полтавської області чоловік ухилився від мобілізації, проігнорувавши бойову повістку. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений за викликом прибув до ТЦК 15 травня 2024 року з метою отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. На місці чоловіку видали направлення на ВЛК, яка наступного дня визнала його придатним до військової служби під час загальної мобілізації.

В цей же день, 16 травня, йому вручили бойову повістку з вимогою з'явитися 18 травня о 05:30 до ТЦК для відправлення до військової частини. Крім того, чоловіка попередили про відповідальність у разі ухилення від призову.

Однак він не з'явився у визначений час і проігнорував повістку без поважних причин, чим прямо ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та сказав, що не з'явився у визначений час до ТЦК, оскільки боїться померти на війні.

Рішення суду

Пирятинський районний суд Полтавської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що є порушенням статті 336 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахується з моменту затримання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Вінницькій області судили чоловіка, якому двічі видали бойову повістку. Однак він жодного разі не з'явився до збірного пункту, за що суд позбавив його волі.

Також ми повідомляли, що у Сумській області суд також визнав винним чоловіка, який теж ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. За ігнорування повістки його позбавили волі на три роки.

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